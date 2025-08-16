高橋海人(King ＆ Prince)と中村倫也がW主演を務めるTBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』(毎週金曜22:00～)で、高橋演じる才木優人の父・才木隆役に田村健太郎が決定した。

才木隆役に田村健太郎

木崎ちあき氏が手掛けた同名小説を原作とするこのドラマは、謎に包まれた新型ドラッグ「DOPE」が蔓延している近未来の日本が舞台の麻取アクション・エンターテインメント。犯人の更生を願う真っ直ぐな新人麻薬取締官・才木優人(高橋海人)と型破りな不真面目教育係・陣内鉄平(中村倫也)という正反対バディが、DOPEによって巻き起こる不可解な事件の解決に挑む。

8月15日に放送された第7話では、陣内(中村倫也)の妻・香織(入山法子)が殺された事件の真相が遂に明らかに。さらに、真の黒幕・ジウ(井浦新)が才木(高橋海人)の前に姿を現し、才木に向かって“ゲーム”の始まりを告げるなど、ますます目が離せない展開を迎えている。

田村健太郎が演じるのは高橋演じる才木の父・才木隆(さいき・たかし)。生まれながらに異能力を持つ異能力者たちを研究する研究者だった隆は、研究に真摯に向き合う心優しい人物。美和子(真飛聖)とも研究を通じて知り合い、結婚することとなった。

そして、隆と美和子の出会いも描かれている第8話では、遂に「DOPE」誕生の真実が明かされる。なぜ「DOPE」はこの世に生まれたのか? 誰が何の目的で作り出したのか? 衝撃の真実にも注目だ。

