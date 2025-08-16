フジテレビ系オムニバスドラマ『ほんとにあった怖い話 夏の特別編2025』が、きょう16日に放送。ほん怖クラブリーダーの稲垣吾郎がコメントを寄せた。

稲垣吾郎

今回は、番組史上初の試みとして“最恐選挙”をもとに選ばれた小栗旬、上野樹里、岡田将生、佐藤健、綾瀬はるか、石原さとみ主演作の歴代名作6本と、出口夏希主演の完全新作1本の7本立て。稲垣は「クラブリーダーをしっかり務められたか心配になるくらい怖がってしまいました」と語っている。

■稲垣吾郎 コメント全文

―― 今回の『ほん怖』出演の感想を教えてください。

「今年もすごく怖かったですね。クラブリーダーをしっかり務められたか心配になってしまうぐらい自分自身も怖がってしまって。でも、クラブメンバーの子供たちと一緒に怖さを乗り切りました。今年のメンバーは男の子たちがフワフワしている子が多くて、女の子たちが本当にしっかりしていました（笑）。もちろんボクも男の子側で一緒にフワフワしていたのですが、女の子が話をしっかりまとめてくれたので、もう来年からリーダーを任せたいくらいです」

―― 今年は“最恐選挙”という番組初の取り組みもありました。

「みなさん、改めて投票していただきありがとうございます。選りすぐりの作品をお届けする取り組みができて本当に素晴らしい。歴代作品のクオリティーの高さはもちろん、視聴者のみなさんやスタッフの熱意も感じましたね。『ほん怖』って本当にあった話ということもあって、よくわからない不思議な話や腑（ふ）に落ちない結末のエピソードもあるんです。創作されたエピソードとは違ってそれが逆にリアル。今回お届けする作品を見ながら改めてそう思いました」

―― 稲垣さんにとっての“夏の風物詩”を教えてください。

「ショートパンツにサンダルをはくと“夏が来たな”と思いますね。僕がショートパンツはくって意外でしょ（笑）？テレビでは脚を一切出さないんですけど、プライベートでは意外と軽装なんです。軽快なファッションで出かけることが増えると夏を感じます」

―― 最近“ヒヤっ”としたエピソードはありますか？

「猫を３匹飼っているのですが、最近猫たちのお気に入りのキャットタワーが急に倒れちゃったんです。倒れたときしっかり避けてくれたみたいで、大事にはならなかったんですけど…それ以降はタワーに乗ってくれなくなっちゃって。自宅にキャットタワーがある方は、常に倒れないよう対策してくださいね。最近一番ヒヤっとした体験でした」

―― 放送を楽しみにしている視聴者にメッセージをお願いします。

「今回は、今をときめく俳優の皆さんの若かりし頃を見られる歴代名作６本もありますし、出口夏希さん出演の完全新作のエピソードもあります。豪華な７本立てになりますので、往年の名作と新作両方を楽しみにしていてください！」

【編集部MEMO】

『或る訳ありの部屋』に主演する出口夏希は「主人公が金縛りになってしまうところから、徐々に恐怖体験に遭ってしまうという物語です。台本を読みながら“今日金縛りになっちゃったらどうしよう”とヒヤヒヤしていました。そして、今回のお化けは本当に怖いです! 撮影のときは超至近距離にお化けが来て撮影したので…どんなシーンになっているのか楽しみにしていただきたいです」と見どころをコメントしている。

(C)フジテレビ