TBSの田村真子アナウンサーが、自身初のエッセイ『陽がのぼるほうへ』(太田出版)を27日に発売する。『クイック・ジャパン』での連載をベースに、番組や仕事だけでなく私生活や内面までを綴った一冊だ。入社7年、バラエティ番組『ラヴィット！』のMCとして5年目を迎えた田村アナは、執筆を通じて過去を振り返り、これまでの葛藤や変化を改めて見つめ直したという。そんな田村アナが語る、執筆の舞台裏とアナウンサーとしての転機、そして30代への展望とは。

TBSの田村真子アナウンサー

――エッセイ出版のオファーを受けたときの心境からお聞かせください。

もともと『クイック・ジャパン』さんで連載を書かせていただいていましたが、今回は番組や仕事面だけでなく、私生活や個人的な部分も書いてほしいと言われて……。連載はネットで無料で読めますが、本はお金を出して手に取っていただくものじゃないですか。満足していただける内容にできるのか、自分の文章がお金を払うに値するのか、プレッシャーを感じました。

――執筆中、特に大変だったことは何でしょうか?

「面白い」と思ってもらえる文章や、読み進めやすい文章とはどういうものかを考える作業ですね。あと、毎回締め切りを決めてもらっていたんですが、どうやら私はギリギリにならないと筆が進まないタイプで……(笑)。締め切り前日に一気に書き上げることが多く、ハラハラしながら進めていました。

――今回の本に込めた思いや、届けたいメッセージはありますか?

自分自身や頭の中を素直に出した文章です。仕事中は明るく振る舞っていますが、誰しも葛藤や悩みを抱えているはず。同世代や社会人になりたての方に「自分だけじゃないんだ」と思ってもらえたらうれしいです。

――同作の執筆では、ご自身について見つめ直すことが多かったと思います。新しい発見はありましたか?

執筆期間中、友人に「私はどんな人に見えていた?」と尋ねたりもしました。職場では悩みがなさそうに見えると言われますが、実際はよく考え込むタイプなんです。日常生活のちょっとした出来事に対しても考えますし、仕事が終わって帰宅してから内省したり、オンエア中に考えてしまうこともあります。この本を読んでいただけたら、めっちゃ考えて自分のことを分析していることがわかっていただけると思います!

――帯コメントは『ラヴィット！』でともにMCを務める川島明さんが担当されています。どう受け止められましたか?

「開き直ったときの田村さんはただただおもしろい」とコメントをいただきましたが、正直少し恥ずかしかったです。開き直ったつもりはないんですけど(笑)、皆さんとご一緒している時のスタジオ外の私を見たうえでのコメントなのかなって。(帯コメントの)真意を聞きたい気もするんですけど、文章のニュアンスがあるので聞くのも無粋かなと思い……。機会があれば、何年後かに聞きたいです。

――『ラヴィット！』MCは今年で5年目になります。これまでを振り返ってみていかがですか?

番組初期は進行に必死で余裕がありませんでした。徐々に慣れてきたと思ったらオープニングが長くなり、ゲームも増えて再び大変な時期がきましたが、それにも慣れてきて楽しみながら仕事ができるようになりました。ただ、ゲームが多かった時期は毎日ビリビリ椅子をかけてやっていたので、高頻度だと本当に嫌になってきて……。進行をしないといけないのにビリビリ椅子に意識を持っていかれてスタッフさんに出されたカンペを見逃すこともありました(笑)。あの時期は気疲れしましたし、とにかく気合いが必要なタイミングでしたね。

――そんなに嫌だったんですね(笑)。そういった新たな経験も含め、番組を通じてご自身の新しい一面を見つけることはありましたか?

『ラヴィット！』では、芸人さんと一緒にわちゃわちゃしていられるので、私って根本的にそういう人間なんだなって気づきました。もちろん、アナウンサーとして『ラヴィット！』に入っているからには、私がしっかりして番組が安定していると思ってもらう。そういったバランス感覚で仕事をしていますが、根本的にはそっち(芸人)よりの人間なんだなって。芸人さんほど面白くはないですけどね。それに、エッセイの執筆で過去を振り返って思い出しましたが、学生時代は、よく芸人さんのモノマネやったり、教室の後ろではんにゃ.さんのズクダンズンブングンゲームをやっていたなって(笑)。