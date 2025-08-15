現在放送中の連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)で柳井嵩役を演じている北村匠海にインタビュー。作曲家・いせたくや役を務めるMrs. GREEN APPLE・大森元貴との共演について話を聞いた。

112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦をモデルに、何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描く愛と勇気の物語。小松暢さんがモデルのヒロイン・朝田(柳井)のぶ役を今田美桜、やなせたかしさんがモデルの柳井嵩を北村匠海が演じ、脚本は中園ミホ氏が手掛けている。

8月4日放送の第91回から大森演じる作曲家・いせたくやが登場。たくやは、作曲家のいずみたくさんをモデルにした役で、嵩が作詞を担当した「手のひらを太陽に」の作曲を手がけるなど、嵩と仕事を共にしていく役どころだ。

北村は、大森と会うのは、2017年放送のカンテレ・フジテレビ系『僕たちがやりました』以来だという。同ドラマで、北村がボーカルを務めるDISH//が主題歌を、Mrs. GREEN APPLEがオープニング曲を担当し、ライブイベントで共演。ドラマには今田も出演者として参加していた。

「当時、連絡先を交換して、『もっくん』なんて言いながら仲良くしていたんですけど、今回再会できてすごくうれしかったです」

音楽活動も俳優業も行っている2人だからこそ深く共鳴し合っているようで、仕事に対する思いを打ち明け合った時に「お互い泣きそうになった」と振り返る。

大森とは芝居においてもしっくりくる感覚があったという。

「初めて芝居を合わせた時に、なんでこんなにやりやすいんだろうとびっくりして。それは、お互い音楽でボーカルをやっているというところが助け合っている感じがして、不思議な関係が出来上がりそうな予感です」

そして、大森のことを「天才」とリスペクトし、役者業も続けてほしいと期待を寄せる。

「努力の上で成り立っているのは承知の上で、僕は彼に真正面から天才と言います。だから、もっくんが心の底からやりたいと思った作品には、役者としても飛び込んでいけばいいと思います。それぐらい才を感じます」

お互いの仕事観を熱く語り合い、北村は「僕は自分の苦悩とか全然人に話せないんですけど、そういうのを一歩目の会話からできたことも感動しました」としみじみ。そんな2人だからこそ、共に作品を作っていく嵩とたくやに説得力が生まれそうだ。

■北村匠海

1997年11月3日生まれ、東京都出身。2008年に映画デビュー。映画『君の膵臓をたべたい』(17)で注目を集める。近年の主な出演作は、映画『東京リベンジャーズ』シリーズ(21・23)、『明け方の若者たち』(21)、『スクロール』(23)、『法廷遊戯』(23)、『悪い夏』(25)、ドラマ『教場』(21、23)、『ナイト・ドクター』(21)、『名探偵ステイホームズ』(22)、『星降る夜に』(23)、『アンチヒーロー』(24)、Netflix『幽☆遊☆白書』(23)など。映画『愚か者の身分』が10月24日公開予定。

(C)NHK