大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間16～18日にかけ、1ゲーム差で首位に立つサンディエゴ・パドレスとの3連戦に臨む。地区優勝の行方を占う注目の首位攻防戦だが、ドジャース側に追い風が吹いてきたかもしれない。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

同メディアは「パドレスはドジャースとの重要な3連戦を前に、マイケル・キング投手が左膝炎症により15日間の故障者リスト（IL）入りしたと発表した。この決定はドジャースとのシリーズ、パドレスの先発陣の両方に直接影響を与える」と、パドレス側に故障者が出たことに言及。

続けて、「パドレスは最近首位に立ったばかりだが、シリーズ開始前夜に先発ローテの要となる選手を失うことは、熾烈な争いにさらなる不安定さをもたらすことになる。シリーズの重みとロサンゼルスとのゲーム差を考えると、キングの離脱のタイミングは、地区首位の座を守ろうとするパドレスにとって更なるプレッシャーになるだろう」と記している。

今季のキングは右肩炎症で約2か月離脱しながらも、11登板、4勝2敗、防御率2.81と一定の成績を残していた先発右腕。今回の再離脱が首位攻防戦に与える影響も決して小さくはなさそうだ。

