中日の中田翔（36）が今季限りで現役を引退することを発表した。15日に放送されたCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、解説陣が中田翔の引退について言及した。

番組に出演した解説者の佐伯貴弘氏は「バッティングもそうですし、この長打力は他のバッターが憧れるものを持っている選手ですし、何より良い男なんですよね。話してもそうですし、会ったらちゃんと挨拶してくれますしね。この良い男がユニフォームを脱ぐのは寂しいですけど、まずは残りのシーズンに向けて元気な姿を見せてほしいですね」と話し、

同じく解説者の館山昌平氏は「スラッガーでもありながら、安打数もしっかり重ねてましたから、僕は2000本安打いくんじゃないかなと思ってたんですけど、中日に移籍してからはつらい成績になってますけど、勝負強さだったり守りでの貢献だったり、どのチームにいても欠かせない存在のスラッガーでしたよね」と言及。

MCを務めた谷繁元信氏は「僕が初めて見たのは入団1年目の春のキャンプの時で、見た時に衝撃を受けましたね、スイングの速さに。もう高校生じゃないなと思って、それを凄く覚えています。どれくらい打つんだろうと凄く楽しみにしたのを覚えていますね」と当時の印象を交えコメントした。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』