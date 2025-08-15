高校時代から“プロ級”…？甲子園で躍動した中日の現役選手6人。聖地で輝く…

プロ野球 最新情報

8月5日から開幕した第107回全国高等学校野球選手権大会。高校球児の憧れの舞台であり、ここからプロの世界へ羽ばたく選手も多い。そこで今回は、現役プロ野球選手の中で、高校時代に甲子園で躍動した中日ドラゴンズの選手を紹介する。（今季成績は8月13日終了時点）

根尾昂

・投打：右投左打

・身長／体重：177cm／85kg

・生年月日：2000年4月19日

・経歴：大阪桐蔭高

・ドラフト：2018年ドラフト1位

プロ入り後は苦しいシーズンが続いている根尾昂。だが、高校時代は世代トップと言える選手の1人だった。

名門・大阪桐蔭高に進学すると1年秋に背番号1桁を獲得。2年春から早くも主力となり、内外野に加えてピッチャーもこなすなど、その器用ぶりが高く評価されていた。

中でも3年夏は甲子園で大活躍。投打ともに一流の存在感を発揮すると、決勝戦の金足農との試合では、バックスクリーンに豪快なホームラン。春夏連覇に大きく貢献し、ドラフト1位指名は確実と言われていた。

ドラフトでは4球団から1位指名を受け、中日ドラゴンズに入団。誰もがスターになることを信じて疑わなかったが、プロの壁に直面し、いまだにレギュラーに定着できていない。

投手転向となった後も、一軍での起用は限定的。今季もわずか4試合の一軍登板で、防御率7.94にとどまっている。

首脳陣からの信頼を勝ち取り、高校時代のような輝きを見せたいところだ。

柳裕也

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／85kg

・生年月日：1994年4月22日

・経歴：横浜高 - 明治大

・ドラフト：2016年ドラフト1位

2桁勝利2度の実績がある柳裕也も、甲子園で活躍した1人である。

神奈川県の名門・横浜高出身の柳。高校2年時の選抜大会で甲子園のマウンドに立ち、夏も甲子園を経験。奈良県の智弁学園高相手に好投を見せるも、9回に逆転されて敗れた。

3年春の選抜大会では、高知高相手に完封勝利をマークし、エースの貫禄を披露。最後の夏は甲子園に届かなかったが、十分なインパクトを残して明治大に進学。大学でさらなる成長を見せ、ドラフト1位で中日ドラゴンズに入団した。

2019年に自己最多の11勝を挙げると、2021年にはキャリアハイの172回を投げ、2度目の2桁勝利をマーク。押しも押されもせぬ中日のエースに君臨した。

ただ、直近2年は4勝にとどまっている。今季は防御率1点台をキープしているものの、8試合の登板で2勝2敗だ。

それでも、8月13日の巨人戦で約4ヶ月の白星を挙げた。苦しいシーズンが続く中、ここから意地を見せられるだろうか。

中田翔

・投打：右投右打

・身長／体重：184cm／107kg

・生年月日：1989年4月22日

・経歴：大阪桐蔭高

・ドラフト：2007年高校生ドラフト1巡目

高校時代から一際目立つ存在だった選手が、大阪桐蔭高でプレーした中田翔である。

全国から有望選手が集まる環境の中、中田は1年夏にレギュラーを獲得。平田良介（元・中日）、辻内崇伸（元・巨人）らといった上級生に引けを取らない活躍で、「怪物」との異名もついたほどだ。

高校2年夏、横浜高との試合に臨んだ中田はバックスクリーン横に特大の一発。打った瞬間ホームランとわかる打球は、高校野球ファンの度肝を抜いた。ただ、斎藤佑樹率いる早稲田実に完敗を喫すると、高校最後の夏は甲子園にたどり着けずに終わった。

それでもスカウトから高い評価を得て、競合の末に北海道日本ハムファイターズに入団。やや時間はかかったが、チームをリーグ優勝・日本一に導く4番として責務を果たした。

その後、読売ジャイアンツを経て中日ドラゴンズに移籍し、移籍2年目を迎えている中田。だが、現状は苦しい1年を過ごしており、今季は25試合の出場で打率.161、2本塁打、4打点。かつての面影が見られていない。

上林誠知

・投打：右投左打

・身長／体重：185cm／90kg

・生年月日：1995年8月1日

・経歴：仙台育英高

・ドラフト：2013年ドラフト4位

見事な復活を遂げた上林誠知は、仙台育英高で死闘を演じた経験がある。

名門校で1年秋から4番の座に座った上林。高校2年夏に甲子園出場を果たすと、さまざまな方向に打ち分けるバッティングでヒットを量産。高校野球ファンから注目される選手だった。

中でも2013年の夏の甲子園は、1回戦で埼玉の浦和学院高と対戦。強豪校同士の対決で4番を任された上林だったが、この試合でヒットを打てなかった。ただ、チームは11-10で劇的なサヨナラ勝利を収めた。

身体能力の高さも評価された上林は、ドラフト4位で福岡ソフトバンクホークスに入団。3年連続で2桁本塁打を放つなど、一定の成績を残していたが、2020年以降は結果を出せなかった。

それでも中日ドラゴンズ2年目の今季は6年ぶりの2桁本塁打を達成し、クリーンアップに座ることも多い。ここまで101試合の出場で、打率.266、12本塁打、36打点、19盗塁の活躍を見せている。

崖っぷちから蘇った男のプレーで、中日のAクラス入りにも期待がかかっている。

石川昂弥

・投打：右投右打

・身長／体重：186cm／100kg

・生年月日：2001年6月22日

・経歴：東邦高

・ドラフト：2019年ドラフト1位

高校通算本塁打数が50本を超えている石川昂弥。中でも高校3年春のバッティングは、目を見張るものがあった。

石川は東邦高に入学し、高校2年時から4番。エースとしてもチームを引っ張りつつ、持ち味の強打で中心選手になった。

高校3年春の選抜大会では全試合に先発し、決勝まで勝ち進んだ石川。習志野高との試合では2本塁打を放ち、さらに完封。まさに主役と言える躍動ぶりで、平成最後の選抜を制した。

夏の甲子園には届かなかったが、ドラフトでは3球団競合の末に中日ドラゴンズに入団。高校通算55本塁打の石川にかかる期待は大きいものがあったが、プロ入りから3年間は思うような成績を残せなかった。

2023年こそ規定打席に到達し、13本塁打をマーク。ついに覚醒かと思われたものの、今季は未だ一軍でのアーチがない。今季、一軍では21試合の出場で打率.132、4打点の成績だ。

プロ6年目を迎えているだけに、自らの真価を発揮したい。

岡田俊哉

・投打：左投左打

・身長／体重：178cm／69kg

・生年月日：1991年12月5日

・経歴：智弁和歌山高

・ドラフト：2009年ドラフト1位

高校1年時から大きな貢献を見せていた岡田俊哉は、高校時代から別格の存在だったと言えるだろう。

智弁和歌山高で1年春からベンチ入りしていた岡田。1年夏から甲子園を経験し、チームを引っ張る存在だった。そして迎えた高校最終年は、地方大会から凄まじいピッチングを見せていた。

和歌山県大会では、準々決勝から決勝まで3試合連続完封。無失点のまま甲子園に乗り込んだ。甲子園では3回戦で敗れたものの、スカウトからの評価は変わらず、中日ドラゴンズからドラフト1位指名を受けた。

プロ4年目で大ブレイクを果たし、キャリアハイの66試合に登板。22ホールドポイント、防御率2.79の安定感も光り、リリーフ陣の一角を担う存在に成長した。

その後もフル回転で投げ続けた岡田だが、けがや不調もあって登板機会が激減。今季は3年ぶりの一軍登板を果たしたが、3試合の登板で防御率8.59となっている。

一軍復帰という一歩を踏み出しただけに、崖っぷちからの這い上がりを期待したい。

