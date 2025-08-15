リーズは15日、イングランド人FWドミニク・カルヴァート・ルーウィンの獲得を発表した。

今夏、契約満了に伴いエヴァートンを退団したカルヴァート・ルーウィンは、2028年6月までの3年契約でリーズ加入が決定。クラブは今夏、すでに7名の新加入選手を迎え入れており、プレミアリーグで豊富な経験を持つFWが昇格クラブに加わることとなった。

カルヴァート・ルーウィンは加入に際し、クラブ公式サイトを通じて次のようにコメントしている。

「僕にとって“エランド・ロード”は大きなファン基盤を持つ巨大なクラブだ。以前ここでプレーしたことがあるが、ファンの歓声の素晴らしさを覚えているよ」

「僕はプレミアリーグに長くいるから、僕のプレーはみんなもよく知っていると思う。でもまだ発揮できていないこともあるし、新たな一面を披露したいと思っている。リーズの選手として、エランド・ロードが全盛期を迎える瞬間を楽しみにしているよ」

現在28歳のカルヴァート・ルーウィンはシェフィールド・ユナイテッドの下部組織出身で、2014－15シーズンにトップチームデビュー。2016年夏にエヴァートンに完全移籍を果たすと、イングランド代表にも登り詰めた。近年は負傷に悩まされながらもエヴァートンで273試合に出場し、71ゴール22アシストを記録した。

【動画】リーズが今夏8人目の補強！



