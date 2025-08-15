公立勢、5校が散るも…”最後の砦”がベスト16に進出！【夏の甲子園2025】

夏の甲子園 高校野球 最新情報（最新ニュース）

第107回全国高等学校野球選手権大会は15日、大会10日目を終えてベスト16が決定。今大会は公立高が6校出場したが、そのうち5校が姿を消す厳しい戦いとなった。その中で、最後の砦となった伝統校が、ベスト16入りを果たした。

今大会出場した公立校は、金足農（秋田）、市船橋（千葉）、県岐阜商（岐阜）、鳴門（徳島）、佐賀北（佐賀）、宮﨑商（宮﨑）の6校。

しかし、金足農、市船橋、宮﨑商が初戦敗退。初戦で強豪・天理（奈良）を破った鳴門も、2回戦で沖縄尚学（沖縄）に敗れて甲子園を去った。

大会10日目を迎えた時点で、残った公立高は佐賀北と県岐阜商の2校のみとなった。

大会10日目の第3試合では、佐賀北が同じ九州勢の明豊（大分）と対戦した。序盤はがっぷり四つの展開が続いたが、中盤以降に得点を重ねられ、1-6で敗戦。2007年の旋風再来とはならなかった。

そんな中、直後の第4試合に登場したのが、公立校最後の砦となった県岐阜商だった。東海大熊本星翔（熊本）との対戦となった同試合は、7回終了時点で3-3の同点だったが、8回に勝ち越し点を奪うと、4-3でそのまま勝利。16年ぶりのベスト16進出を決めた。

公立校として唯一ベスト16入りした県岐阜商は、大会12日目の第4試合で明豊と対戦する。

