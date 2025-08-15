タロット占い×数秘術2025年8月の運勢★生年月日のバースデー・ナンバーから導くあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「タロット占い×数秘術」2025年8月の運勢。TOKYO FM＋では、2025年の運勢、今日の運勢、今週の運勢、今月の運勢、血液型占い、心理テストなどを配信中！ この記事では、生年月日から導き出される「バースデー・ナンバー」から、あなたの運勢を見ていきます。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）数秘術でのバースデー・ナンバーは、厳密には「誕生日の日にちだけ」をさしますが、この占いでは便宜上、月日を足したものをバースデー・ナンバーと呼びます。誕生日の月と日を足して、1桁になるまで足し続けてください。（例）8月16日8＋1＋6＝151＋5＝6よって、8月16日生まれの人のバースデー・ナンバーは「6」です。それでは、バースデー・ナンバーごとの運勢を見ていきましょう。失望を味わったその先に、わずかではあるが新たな可能性が見えてきている。喪失ばかりに意識を奪われていた心が、少しずつ未来へと向かい始める兆しだ。振り返るよりも、残されたものに光を当てるべきときである。小さな違和感を見逃すな。今は情報を拾い、観察し、整理する段階だ。過度に動く必要はない。まだ物事は進んでいないかもしれないが、それでも心は正しい方向を指している。曇りなく照らす光が、これまでの苦悩を過去へと変えていく。喜びを受け取る準備が整ったようだ。明るさは勝ち取るものではない。当たり前のように照らされているものだ。あなたは光を迎え入れるために、思い切り笑うことだ。見たくなかった現実に、ついに向き合わざるを得ない場面。選択を避けてきたことが、限界に達している。すでに心のなかでは答えが出ているはずだ。それを認めることで、停滞の霧は晴れる。与える者と受け取る者、その関係に調和があるとき、豊かさは循環する。今は助けられる側かもしれないが、遠くない未来で与える側になる可能性がある。バランスと誠実さを意識することが鍵である。1つの物語が、理想的な形で幕を下ろそうとしている。努力と経験が調和し、完成の気配を感じさせるとき。祝福される結末には、次の始まりが内包されている。ここは終わりではない。やる気の火がつかない。やる気や創造の衝動はあるはずなのに、現実が追いつかない。焦りがその勢いを殺しているのかもしれない。無理に行動する必要はなく、勝利だけが人生ではないと知ることだ。豊かさが育まれるとき。愛、創造、美、それらを育てる静かな力が今のあなたに宿っている。押しつけることなく、ただそこに在るという存在の包容力が、人を惹きつける。守り、育て、見届けることが自然とできているので継続すること。終わりを恐れるな。何かを終わらせなければ、次は始まらない。変化は時に容赦ないが、だからこそ確かに前へ進む力となる。痛みを伴う別れであっても、それは再生のために必要な儀式である。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。