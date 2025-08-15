40歳過ぎてから、ものすごく疲れやすくなった…やはり年齢のせい？ みんなはどう？ 悩む相談者に“人生の先輩”が回答

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。8月8日（金）の放送は、「40代の体力」に関する相談を紹介しました。40歳を過ぎてから、ものすごく疲れやすくなりました。祖父母と同居しており、起きたら朝ご飯とお弁当作り。毎日時間に追われています。自営業なので、決まった休みもありません。中高生の子ども2人は、ちょうど反抗期。心も体もクタクタです。夫はお願いすれば協力してくれ、今朝も洗濯物と食器洗いをしてくれました。この疲れやすさは、やはり年齢のせいなのでしょうか。先輩方も同じように感じてきたのでしょうか。また、中高生のみなさんに質問です。お母さんには、どんなふうにいてほしいですか？（埼玉県 40代前半 女性 自営業）このメッセージにパーソナリティの住吉は「疲れっぷりが伝わってきますし、とっても共感します。いろんなことで忙しくて追われていると疲れますよね」と寄り添います。住吉も年齢を意識することがあると話しますが、一方で「ぐっすり寝ると“若返ったかも”と思うことがあるんです。寝不足が理由かもしれません。あとは、暑さで体全体が疲れている可能性もありますね」とコメントしました。――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。今年40歳になる私ですが、共感しまくりです。寝ても疲れが取れないし、むしろ「寝るのも体力」だと思っています。40歳からはもう、初老なんです。仕事・家事・育児はもう十分頑張ってきたので、これからは心身を休ませることを頑張るのが大切だと思います。私自身、少し前に好きな歌手のイベントに当選し、家族の協力を得て参加してきました。半日だけでしたが、久しぶりの自分時間でめちゃくちゃリフレッシュできました。推し活や日帰り温泉など、何でもいいので「無」になれる時間を持つことは大事です。本当に毎日お疲れさまです！（茨城県 30代後半 女性 会社員）疲れているのは年のせいだけじゃないと思います。なぜなら17歳の僕も、暑すぎてぐったりしているからです。それに、僕は親には心身ともに健康でいてほしいです。なんだかんだ言って、まだまだ頼りっぱなしですからね～。（東京都 10代後半 男性 高校生）今、僕は高校1年生です。正直、親には何も言われたくない部分があります（笑）。夏休みくらいは宿題をせず遊びたいって思います。でも、僕はラジオを聴くのが趣味なので、そのついでに勉強する形をとっています。あまりよくない方法かもしれませんが、「音楽を聴きながら勉強してみたら？」などと促してくれたら嬉しいです。参考になれば幸いです！（千葉県 10代前半 男性 高校生）疲れやすいのは、ずばりストレス発散不足だと思います。そこでオススメなのは、汗をかくこと＝運動です。軽いウォーキングを30分ほどでもいいので、外気を吸って何も考えず、誰にも邪魔されない1人時間を満喫してください。特に夏は夜がオススメです。私も以前は運動をする暇も気力もありませんでしたが、汗をかく以外にストレス発散方法がなく、今はウォーキングで発散しています。体力は「筋力」にほぼ比例するといわれています。運動習慣で筋力をつければ、日々を乗り切る体力もついてくると思います。（東京都 40代前半 女性 専門職/クリエイティブ職）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM