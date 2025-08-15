大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは12日（日本時間13日）、9回に大谷が勝ち越しのソロ本塁打を放ったものの、直後にロサンゼルス・エンゼルスに追いつかれ、延長の末に敗戦を喫した。厳しい戦いが続くドジャースにデーブ・ロバーツ監督も苦しんでいる。米メディア『アスロン・スポーツ』のジョーダン・ローレンス記者が報じた。

試合では、大谷が6回に痛恨の三重殺を喫しながらも、9回に今季43号となる勝ち越しソロ本塁打を放ち存在感を示した。ロバーツ監督は三重殺について「一塁走者のダルトン・ラッシング捕手が戻るべきだった」と振り返っている。

ドジャースはこの敗戦により、後半戦序盤にミルウォーキー・ブルワーズに3連敗して以来となる3連敗を記録。7月4日（同7月5日）から11日（同12日）にかけての7連敗に匹敵する失速を避けるため、後半戦での巻き返しが急務だ。

ドジャースは厳しい戦いが続いており、ロバーツ監督はこの日の試合を「大谷の戦いぶり、9回の本塁打は素晴らしかった。ダグアウトでもその感動は伝わった。しかし、次のイニングで先頭打者を塁に出し、イニングが進むにつれて必死に耐える展開になってしまった」と言及した。

