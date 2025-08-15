アジアサッカー連盟（AFC）は15日、2025－26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）の組み合わせ抽選会を実施した。

昨シーズンの大会形式再編により、アジアのサッカークラブの頂点を決める最上位の大会となったACLE。開催2年目を迎える今シーズンも、東西各12チームの合計24チームが出場し、各チームがリーグステージで8試合を戦う。その後、各地区上位8チームがホーム＆アウェイのラウンド16へと進出し、ラウンド8から決勝まではサウジアラビアでの集中開催が予定されている。

Jリーグからは昨季J1優勝のヴィッセル神戸、準優勝のサンフレッチェ広島、3位のFC町田ゼルビアが参戦。なお、9月15日にリーグステージが開幕する。それぞれの対戦カードは以下のように決まった。

◆■Jクラブの対戦カード

▼ヴィッセル神戸

蔚山HD（韓国／H）

メルボルン・シティ（オーストラリア／H）

FCソウル（韓国／H）

成都蓉城足球倶楽部（中国／H）

上海海港足球倶楽部（中国／A）

ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア／A）

上海申花足球倶楽部（中国／A）

江原FC（韓国／A）

▼サンフレッチェ広島

上海海港足球倶楽部（中国／H）

ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア／H）

上海申花足球倶楽部（中国／H）

江原FC（韓国／H）

蔚山HD（韓国／A）

メルボルン・シティ（オーストラリア／A）

FCソウル（韓国／A）

成都蓉城足球倶楽部（中国／A）

▼FC町田ゼルビア

蔚山HD（韓国／H）

メルボルン・シティ（オーストラリア／H）

FCソウル（韓国／H）

成都蓉城足球倶楽部（中国／H）

上海海港足球倶楽部（中国／A）

ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア／A）

上海申花足球倶楽部（中国／A）

江原FC（韓国／A）

◆■AFCチャンピオンズリーグエリート 出場チーム

▼東地区ポット1

ヴィッセル神戸（日本）

蔚山HD（韓国）

上海海港足球倶楽部（中国）

ブリーラム・ユナイテッド（タイ）

メルボルン・シティ（オーストラリア）

ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）

▼東地区ポット2

サンフレッチェ広島（日本）

江原FC（韓国）

上海申花足球倶楽部（中国）

FC町田ゼルビア（日本）

FCソウル（韓国）

成都蓉城足球倶楽部（中国）

▼西地区ポット1

アル・アハリ・サウジ（サウジアラビア）

アル・アハリ・ドバイ（UAE）

アル・サッド（カタール）

トラークトゥール（イラン）

ナサフ・カルシ（ウズベキスタン）

アル・ショルタ（イラク）

▼西地区ポット2

アル・イテハド（サウジアラビア）

シャールジャ（UAE）

アル・ガラファ（カタール）

アル・ヒラル（サウジアラビア）

アル・ワフダ・アブダビ（UAE）

アル・ドゥハイル（カタール）