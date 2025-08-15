アジアサッカー連盟（AFC）は15日、2025－26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）の組み合わせ抽選会を実施した。
昨シーズンの大会形式再編により、アジアのサッカークラブの頂点を決める最上位の大会となったACLE。開催2年目を迎える今シーズンも、東西各12チームの合計24チームが出場し、各チームがリーグステージで8試合を戦う。その後、各地区上位8チームがホーム＆アウェイのラウンド16へと進出し、ラウンド8から決勝まではサウジアラビアでの集中開催が予定されている。
Jリーグからは昨季J1優勝のヴィッセル神戸、準優勝のサンフレッチェ広島、3位のFC町田ゼルビアが参戦。なお、9月15日にリーグステージが開幕する。それぞれの対戦カードは以下のように決まった。◆■Jクラブの対戦カード
▼ヴィッセル神戸
蔚山HD（韓国／H）
メルボルン・シティ（オーストラリア／H）
FCソウル（韓国／H）
成都蓉城足球倶楽部（中国／H）
上海海港足球倶楽部（中国／A）
ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア／A）
上海申花足球倶楽部（中国／A）
江原FC（韓国／A）
▼サンフレッチェ広島
上海海港足球倶楽部（中国／H）
ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア／H）
上海申花足球倶楽部（中国／H）
江原FC（韓国／H）
蔚山HD（韓国／A）
メルボルン・シティ（オーストラリア／A）
FCソウル（韓国／A）
成都蓉城足球倶楽部（中国／A）
▼FC町田ゼルビア
蔚山HD（韓国／H）
メルボルン・シティ（オーストラリア／H）
FCソウル（韓国／H）
成都蓉城足球倶楽部（中国／H）
上海海港足球倶楽部（中国／A）
ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア／A）
上海申花足球倶楽部（中国／A）
江原FC（韓国／A）
▼東地区ポット1
ヴィッセル神戸（日本）
蔚山HD（韓国）
上海海港足球倶楽部（中国）
ブリーラム・ユナイテッド（タイ）
メルボルン・シティ（オーストラリア）
ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）
▼東地区ポット2
サンフレッチェ広島（日本）
江原FC（韓国）
上海申花足球倶楽部（中国）
FC町田ゼルビア（日本）
FCソウル（韓国）
成都蓉城足球倶楽部（中国）
▼西地区ポット1
アル・アハリ・サウジ（サウジアラビア）
アル・アハリ・ドバイ（UAE）
アル・サッド（カタール）
トラークトゥール（イラン）
ナサフ・カルシ（ウズベキスタン）
アル・ショルタ（イラク）
▼西地区ポット2
アル・イテハド（サウジアラビア）
シャールジャ（UAE）
アル・ガラファ（カタール）
アル・ヒラル（サウジアラビア）
アル・ワフダ・アブダビ（UAE）
アル・ドゥハイル（カタール）