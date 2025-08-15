今日の運勢占い8月16日（土）12星座占いランキング第1位は牡牛座（おうし座）！ 今日のあなたの運勢は何位…!?

2025年8月16日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）8月16日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？新しいことをはじめましょう。やってみたいなと思っていたことがあるのなら、今日から行動すると良いでしょう。あなたの望むより良い未来のための第一歩になりそうですよ。今日は冒険してみると良い日です。普段なら選ばないことでも、試してみたいなと感じていたことなら、挑戦してみると良いでしょう。あなたの人生に必要な新しい発見が待っているかもしれません。あなたの周りにいる子どもたちと関わることで、運気がアップするでしょう。そうした関係性のお子さんがいない場合は、自分自身の子ども心を思い起こさせることをしてみると良いでしょう。友人関係を大切にすることで、運気が上がっていくでしょう。大好きなお友達との時間を楽しんでください。やり取りをするだけでも、あなたの心が癒されて、活力が湧いてきそうですよ。人間関係でどんな問題があったとしても、1対1で対話をすることで、その問題は解決に向かっていくでしょう。あなたの心の内を正直に話して、お相手に寄り添うように話を聞いてあげると良いですよ。仲の良い親族や、ご近所さんに頼ることで運気がアップする日です。きょうだいがいらっしゃる方は、交流してみると良いでしょう。ちょっとした気分転換ができそうですよ。あなたにとってお父さんは、どんな存在ですか？ あなたのなかの父親像について考えてみることで、癒されていくことがあるでしょう。お父さんと連絡を取り合ったり、交流をするのも良いでしょう。物質的なもので、欲しいものがあれば、今日手にすると良いでしょう。お買い物をするにも良い日ですよ。思ってもみない形で、欲しいものが手に入ることもあるかもしれません。あなたらしい人生を送るために、心の基盤を強化しましょう。ありのままのあなた自身を肯定してあげて、ご自身がどんなことも達成できる能力があると信じてあげることが大切です。あなたには隠れた才能があります。それは、スピリチュアルなものかもしれません。あなた自身が、その才能を受け入れていくことで、それは開花していくでしょう。どうか意識をしてみてください。恋愛的な意味で周囲を魅了する日です。セクシーな香りを身にまとうのも良いでしょう。パートナーがいる方は、お相手と別行動をするときは装いなどに気をつけておく必要があるかもしれません。今後の生活や働き方などについて考えると良い日です。あなたの今のライフスタイルは理想どおりでしょうか？ あなたらしい時間の過ごし方について考え、計画を立てていくことで運気が上がっていくでしょう。これから、思いやりの気持ちを持った愛情深い方たちとの出会いが待っています。あなたが両手を広げて、心を開いて近づくことで、その方たちは喜んであなたを抱きしめて、自分の人生へと招き入れてくれるでしょう。そして、あなたが不安なときには、あなたの胸の内を熱心に聞いてくれるでしょう。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。