ヒップホップ・フォトグラファーEric Coleman、一夜限りの写真展8月22日に開催

現在のアメリカを代表するヒップホップ・フォトグラファーの一人、Eric Coleman（エリック・コールマン）の写真展『ANALOG VISION: PHOTOGRAPHY BY ERIC COLEMAN / A ONE NIGHT EXHIBITION IN TOKYO 2025』が、8月22日（金）にTRUNK（HOTEL） CAT STREET 内 ROOM101にて開催される。

当日は、Eric Coleman本人も在廊し、TRUNK（HOTEL）1階のラウンジスペースにてレセプションパーティも行われる。

ヒップホップ史に残る名盤『Madvillainy』のアルバムカバーを飾ったMF Doomのポートレイト作品を筆頭に、西海岸のヒップホップシーンを中心にさまざまなアーティストの撮影を手がけるフォトグラファーとして活躍。その一方でDamian Marleyなど世界的なアーティストのミュージックビデオの撮影監督を手がけるビデオグラファー、さらにビートメイカー、DJとしても活躍するEric Coleman。同じくフォトグラファー/ビデオグラファーとして活躍するB+（ビープラス）と共に設立したプロダクション・カンバニー「Mochilla」にて制作したドキュメンタリー作品『Keepintime』、『Brasilintime』、『Timeless』はヒップホップを軸にファンク、ジャズ、ブラジル音楽などさまざまなジャンルを融合させた、映像作品の枠を超えるアートムーブメントして大きな話題を呼んだ。

また、前出の『Madvillainy』のアルバムカバー写真はヒップホップ史に残る重要写真を集めた写真集『Contact High: A Visual History of Hip-Hop』に選出され、さらに同写真は2021年にニューヨークのサザビーズにて開催されたオークション『The Art and Influence of Hip Hop』にも出品され、アート作品としても高く評価されている。

Mochillaが主催し、日本では初開催となる今回のEric Colemanのソロ写真展『ANALOG VISION: PHOTOGRAPHY BY ERIC COLEMAN / A ONE NIGHT EXHIBITION IN TOKYO 2025』では、サザビーズにも出品されたMF Doomのポートレイト作品の同サイズの別エディションを始め、MadvillainやJ Dillaなどヒップホップの歴史を語る上で非常に重要かつ貴重な作品が多数展示。

左上から時計回りに：MF DOOM / Madvillain（MF Doom + Madlib） / Dam-Funk / RAS G / J Dilla / Wu-Tang Clan

また、8月の写真展に先立ってクラウドファンディングを実施し、うぶごえのプラットフォームを通じて展示予定の作品の先行販売を実施する。さらに、写真展の開催に合わせて、東京発のクロージングブランド「APPLEBUM」から、Eric Colemanの写真作品をデザインソースとして落とし込んだコラボレーションコレクションを発売。写真展限定のTシャツの発売も予定しており、会場でオーダーの受付がされる。詳細はAPPLEBUM Official Instagramにて。

＜イベント情報＞

ANALOG VISION: PHOTOGRAPHY BY ERIC COLEMAN / A ONE NIGHT EXHIBITION IN TOKYO 2025

会場：TRUNK（HOTEL）CAT STREET 内 ROOM101

公式サイト：https://trunk-hotel.com

Instagram：@trunkhotel_catstreet

住所：東京都渋谷区神宮前5-31 https://trunk-hotel.com/

会期：2025年8月22日（金）18:00～23:00