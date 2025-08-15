アジアサッカー連盟（AFC）は15日、2025－26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）の組み合わせ抽選会を実施した。

昨シーズンの大会形式再編により、前身のAFCカップを引き継ぐ形で誕生2年目を迎えたACL2。AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）に次ぐアジア2番目の同大会には、昨季の明治安田J1リーグを4位で終えたガンバ大阪が出場する。本来ACL2の出場権は天皇杯王者に与えられるが、J1王者となったヴィッセル神戸が天皇杯も制したため、G大阪が繰り上がる形でアジアへの挑戦権を手に入れた。

15日に行われたACL2の組み合わせ抽選会の結果、G大阪はグループFに入り、ナムディン（ベトナム）、ラーチャブリー（タイ）、東方足球隊（香港）と同組になることが決定した。なお、リーグステージは9月16日に開幕し、決勝は来年5月16日に行われる。

グループステージの組み合わせは下記の通り。

【西地区】

▼グループA

アル・ワスル（UAE）

エステグラル（イラン）

アル・ムハッラク（バーレーン）

アル・ワフダート（ヨルダン）

▼グループB

アル・アハリ・ドーハ（カタール）

アンディジャン（ウズベキスタン）

アルカダグ（トルクメニスタン）

アル・ハールディーヤ（バーレーン）

▼グループC

セパハン（イラン）

アル・フセイン（ヨルダン）

モフン・バガン（インド）

アハル（トルクメニスタン）

▼グループD

アル・ナスル（サウジアラビア）

アル・ザウラー（イラク）

イスティクロル（タジキスタン）

ゴア（インド）

【東地区】

▼グループE

北京国安足球倶楽部（中国）

マッカーサー（オーストラリア）

大埔足球会（香港）

コンアン・ハノイ（ベトナム）

▼グループF

ガンバ大阪（日本）

ナムディン（ベトナム）

ラーチャブリー（タイ）

東方足球隊（香港）

▼グループG

バンコク・ユナイテッド（タイ）

セランゴール（マレーシア）

ライオン・シティ・セーラーズ（シンガポール）

プルシブ・バンドン（インドネシア）

▼グループH

浦項スティーラース（韓国）

パトゥム・ユナイテッド（タイ）

カヤ・イロイロ（フィリピン）

タンピネス・ローバース（シンガポール）