今週末からプレミアリーグ（イングランド）、ラ・リーガ（スペイン）リーグ・アン（フランス）が開幕する。また再来週末からセリエA（イタリア）、ブンデスリーガ（ドイツ）が開幕し、2025-26シーズンの欧州サッカーが本格的にスタートする。

欧州で戦う主な日本人選手は以下の通り。記載はポジション順（GK→DF→MF→FW）、五十音順となっている（所属クラブは8月15日時点）。

イングランド

1部

DF高井幸大（トッテナム・ホットスパー）

MF遠藤航（リヴァプール）

MF鎌田大地（クリスタル・パレス）

MF田中碧（リーズ）

MF三笘薫（ブライトン）

2部

DF菅原由勢（サウサンプトン）

MF岩田智輝（バーミンガム）

MF坂元達裕（コヴェントリー）

MF瀬古樹（ストーク）

MF平河悠（ブリストル・シティ）

MF藤本寛也（バーミンガム）

MF松木玖生（サウサンプトン）

FW大橋祐紀（ブラックバーン）

FW古橋亨梧（バーミンガム）

イタリア

1部

GK鈴木彩艶（パルマ・カルチョ）

スペイン

1部

MF久保建英（レアル・ソシエダ）

FW浅野拓磨（マジョルカ）

2部

DF喜多壱也（レアル・ソシエダB）

ドイツ

1部

GK長田澪 （ブレーメン）

DF伊藤洋輝（バイエルン）

DF町田浩樹（ホッフェンハイム）

MF川﨑颯太 （マインツ）

MF佐野海舟（マインツ）

MF鈴木唯人（フライブルク）

MF堂安律（フランクフルト）

MF藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）

FW福田師王（ボルシアMG）

FW町野修斗（ボルシアMG）

2部

DF松田隼風（ハノーファー）

MF秋山裕紀（ダルムシュタット）

MFアペルカンプ真大（デュッセルドルフ）

MF古川陽介（ダルムシュタット）

MF三好康児（ボーフム）

MF横田大祐（ハノーファー）

3部

MF碇明日麻（ハノーファーⅡ）

MF花城琳斗（シュトゥットガルトⅡ）

MF水多海斗（ロートヴァイス・エッセント）

FW上月壮一郎（1860ミュンヘン）

フランス

1部

DF瀬古歩夢（ル・アーヴル）

MF南野拓実（モナコ）

FWオナイウ阿道（オセール）

2部

DF関根大輝（スタッド・ランス）

MF中村敬斗（スタッド・ランス）

3部

FW高岡伶颯（ヴァランシエンヌ）

オランダ

1部

DF板倉滉（アヤックス）

DF毎熊晟矢（AZ）

DF渡辺剛（フェイエノールト）

MF佐野航大（NEC）

MF三戸舜介（スパルタ・ロッテルダム）

FW上田綺世（フェイエノールト）

FW小川航基（NEC）

FW塩貝健人（NEC）

ポルトガル

1部

MF福井太智（アロウカ）

MF守田英正 (スポルティング）

2部

DFキーティング・タイラー（オリヴェイレンセ）

MF高橋友矢（オリヴェイレンセ）

MF永田滉太朗（ポルトB）

FW上笹貫剣（オリヴェイレンセ）

ベルギー

1部

GK小久保玲央ブライアン（シント・トロイデン）

GK野澤大志ブランドン（ロイヤル・アントワープ）

DF大南拓磨（ルーヴェン）

DF木村誠二（ウェステルロー）

DF谷口彰悟（シント・トロイデン）

DF畑大雅（シント・トロイデン）

MF明本考浩（ルーヴェン）

MF伊藤敦樹（ヘント）

MF伊東純也（ヘンク）

MF伊藤涼太郎（シント・トロイデン）

MF綱島悠斗（ロイヤル・アントワープ）

MF松澤海斗（シント・トロイデン）

MF山本理仁（シント・トロイデン）

FW後藤啓介（シント・トロイデン）

FW坂本一彩（ウェステルロー）

2部

MF斉藤光毅（ロンメル）

MF保田堅心（ヨング・ヘンク）

MF横山歩夢（ヨング・ヘンク）

MF吉永夢希（ヨング・ヘンク）

FW道脇豊（ベフェレン）

チェコ

1部

DF橋岡大樹（スラヴィア・プラハ）

ポーランド

1部

DF小林友希（ヤギエロニア・ビャウィストク）

MF手嶋秀（アルカ・グディニャ）

MF広澤灯喜（ヤギエロニア・ビャウィストク）

MF森下龍矢（レギア・ワルシャワ）

デンマーク

1部

DF鈴木淳之介（コペンハーゲン）

FW内野航太郎（ブレンビー）

FW福田翔生（ブレンビー）

オーストリア

1部

DFチェイス・アンリ（ザルツブルク）

DFハーフナー・ニッキ（SVリート）

MF川村拓夢（ザルツブルク）

FW北野颯太（ザルツブルク）

スイス

1部

DF常本佳吾（バーゼル）

MF安部大晴（ルツェルン）

スコットランド

1部

DF稲村隼翔（セルティック）

MF旗手怜央（セルティック）

FW前田大然（セルティック）

FW山田新（セルティック）

スウェーデン

1部

DF小杉啓太（ユールゴーデン）

DF島佑成（ハンマルビー）

ハンガリー

1部

GK権田修一（デブレツェニ）

アゼルバイジャン

MF村田聖樹（スムガイト）

ラトビア

1部

MF黒川淳史（FKトゥクムス2000）

フィンランド

1部

MF田中亜土夢（FCコーテーペー）