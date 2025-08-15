2軍昇格の”祝砲”ならず…巨人・浅野翔吾、2軍復帰初戦でスタンドインまであ…

プロ野球 最新情報

読売ジャイアンツの浅野翔吾は15日、埼玉西武ライオンズとの二軍戦に5回表の守備から途中出場。第2打席ではホームランまであと僅かとなる大飛球を放った。



右手首付近に死球を受けて負傷し、リハビリに励んでいた浅野。12日には3軍戦で実戦復帰し特大の２ランを放つなど、順調な回復ぶりを示していた。







2軍昇格後初戦となった今日の試合では、長野久義に代わり、5回表の守備から「5番・右翼」で出場。



6回に迎えた第1打席には西武の2番手投手、ボー・タカハシのエラーで出塁。



8回の第3打席では西武の3番手投手、水上由伸のストレートを捉え、センターバックスクリーンへの大飛球。しかし、フェンスギリギリで失速し、センターフライに。2軍昇格初戦でのホームランとはならなかった。



この日の浅野は2打数無安打。試合は西武が4－1で巨人に勝利した。









【動画】”復帰の祝砲”とはならず…浅野翔吾、バックスクリーンへの大飛球！

あと一歩



今日から二軍に復帰

浅野翔吾 2打席目に大飛球



