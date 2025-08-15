“日本一のコント芸人”を決める大会『キングオブコント2025』の準決勝進出を決めた35組が15日、発表された。

2008年にスタートし、毎年TBSで決勝戦を生放送している『キングオブコント』。昨年大会は5度目の決勝進出となったラブレターズが、2位にわずか1点差という史上最高の大接戦を制し、歴代最多のエントリー数3139組の頂点に輝いた。

このたび、今年の大会で準々決勝を突破し準決勝に進出する35組が決定した。初めて準決勝に進出するのは、オニイチャン、喫茶ムーン、ぎょねこ、さんぽ、ダブルアート、トム・ブラウン、破壊ありがとう、ベルナルド、リバーマン。さらに、コンビとしては初の準決勝進出となったジェラードンをあわせた計10組。

準々決勝から参戦した過去のファイナリスト組からはうるとらブギーズ、蛙亭、かが屋、コットン、ザ・マミィ、しずる、シティホテル3号室、そいつどいつ、男性ブランコ、ななまがり、ファイヤーサンダー、モンスターエンジン、や団、ロングコートダディが進出する。

求人ボックスpresents『キングオブコント2025』準決勝は9月4日、5日に東京・ニッショーホールで開催。観覧チケットは8月16日11時から「FANY チケット」にて先行受付を行う。また、準決勝の一部を配信する（※ライブ配信ではない）。配信チケットは「FANY Online Ticket」にて8月27日10時から発売。音源・音楽等の諸事情で、出場者の一部のネタを配信しない場合や映像の一部を無音にする場合がある。

■準決勝進出（35組）

相性はいいよね/青色1号/イノシカチョウ/うるとらブギーズ/えびしゃ/おおぞらモード/オニイチャン/蛙亭/かが屋/元祖いちごちゃん/喫茶ムーン/ぎょねこ/コットン/ザ・プラン9/ザ・マミィ/さんぽ/ジェラードン/しずる/シティホテル3号室/セルライトスパ/そいつどいつ/ダブルアート/男性ブランコ/トゥリオ/トム・ブラウン/ななまがり/破壊ありがとう/ファイヤーサンダー/ベルナルド/マイスイートメモリーズ/モンスターエンジン/や団/リバーマン/レインボー/ロングコートダディ（※50音順）