徳島ヴォルティスは15日、DF井上聖也がアビスパ福岡より期限付き移籍で加入することをクラブ公式サイト上で発表した。

徳島のクラブ公式サイトによると、井上の移籍期間は2026年1月31日まで。背番号は「33」を着用する。また、井上は19日よりチームに合流する予定とのことだ。

同サイトには、次のように井上のコメントが掲載されている。

「アビスパ福岡から来ました、井上聖也です！ 徳島ヴォルティスのJ1昇格、J2優勝に貢献するために全力で頑張ります！ 応援のほど、よろしくお願いします！」

また、福岡のクラブ公式サイトには、次のように井上のコメントが掲載されている。

「徳島ヴォルティスに期限付き移籍することを決断しました。まず、この移籍を後押しして下さったクラブに感謝します。今シーズン始まって以来、チーム・ファン・サポーターの期待に応えることができずずっと悔しい思いをしてきました。全ては自分の力不足です。その現実を真摯に受け止めて、オファーを出して下さった徳島ヴォルティスでその思いを存分にぶつけてきたいと思います。またベスト電器スタジアムに戻って、皆さんに応援してもらえるように頑張ってきます。応援の程、よろしくお願いします！」

1999年11月9日生まれの井上は、現在25歳。甲南大学卒業後、2022シーズンに福岡へ入団した。だが、福岡では出場機会の確保に苦しみ、在籍約3年半で公式戦出場は55試合にとどまっていた（2ゴール2アシスト）。

井上が期限付き移籍加入する徳島は、明治安田J2リーグで25試合を消化して12勝8分5敗。首位の水戸ホーリーホックとは勝ち点「7」差があるものの、J1昇格プレーオフ出場圏内の3位と好位置につけている。