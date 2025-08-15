大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間13日、正三塁手のマックス・マンシー内野手が右脇腹の張りを理由にスタメンから外れた。翌14日の試合も欠場したが、場合によっては再離脱する可能性もゼロではないかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

マンシーは7月上旬の試合中、相手走者との交錯で左膝骨挫傷を負い故障者リスト（IL）に入った。約1か月の離脱を経て、8月上旬に戦線復帰したばかりだ。

同メディアは「ドジャースはマンシーが脇腹の痛みのため水曜日のラインナップから外れ、またしても悲惨な負傷の展開に耐えなければならなかった。試合前のケージトレーニング中に痛みを訴えたマンシーは、過去にも脇腹の怪我を経験している。昨季は右腹斜筋の肉離れで長期離脱を余儀なくされた」と言及。

続けて、「デーブ・ロバーツ監督は記者団に対し、今回の症状はマンシーが昨季経験したものとは異なると語った。とはいえ、同監督はこれまでにも選手の負傷を甘く見てきた過去があるため、予後についてはあまり楽観的になりすぎないよう、木曜日の検査結果を待つしかない」と記している。

