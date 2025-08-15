ナショナルズ・小笠原慎之介が”4球で”嬉しいメジャー初勝利！大谷のライバ…

小笠原慎之介 最新情報

ワシントン・ナショナルズの小笠原慎之介投手は14日（日本時間15日）、本拠地のナショナルズ・パークで行われたフィラデルフィア・フィリーズ戦に3番手として登板。2死一塁の場面でカイル・シュワーバー外野手を三振に打ち取った。



1-2と1点ビハインドの7回、2死からジャクソン・ラトレッジ投手がトレイ・ターナー選手に内野安打を許したところで、小笠原がマウンドへ。



バッターボックスにはリーグ本塁打数で大谷翔平を1本差で追っている球界屈指の強打者、シュワーバー。小笠原は臆せずに投げ込み2球で追い込むと、4球目のスライダーで空振り三振を奪った。



その裏、1死満塁の場面でホセ・テナ内野手がタイムリーヒットを放ち2点を勝ち越し。小笠原に勝利投手の権利が舞い込んだ。



9回にフィリーズの猛攻で同点のピンチを招いたが、ナショナルズが無失点で逃げ切り、3-2で勝利。







僅か4球のピッチングながら、小笠原は待望のメジャー初勝利を掴んだ。



メジャー7試合目、リリーフに回ってから5試合目の登板で掴んだ初勝利。勢いに乗り、終盤戦の登板機会増加が期待される。













