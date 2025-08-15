ヨーロッパリーグ（EL）予選・3回戦のセカンドレグ13試合が12日と14日に行われた。
今シーズンのEL・リーグフェーズは9月24日に開幕予定となっているが、現時点では本大会に出場する36チームのうち、13チームが出場を確定させている。上位大会にあたるチャンピオンズリーグ（CL）予選で敗れた11チームに加えて、予選を勝ち抜いた12チームに本大会出場権が与えられるフォーマットだ。
ELの予選は1回戦、2回戦、3回戦、プレーオフと4つのステージが設けられている。2025－26シーズンのEL予選は7月10日に開幕し、今月14日には3回戦が終了。3回戦はCL・予選2回戦で敗れた12チームが『チャンピオンズパス』、その他のチームが『メインパス』と2つのフェーズに分かれて実施されている。
今予選には日本人選手の在籍クラブも参戦中。日本代表DF森下龍矢が所属するレギア・ワルシャワ（ポーランド）は AEKラルナカ（キプロス）との一戦に臨んだ。ファーストレグを1－4で落としていたレギア・ワルシャワは、逆転突破のために大量得点が必要な中、16分までに2ゴールを奪う幸先の良いスタートを切ったものの、後半に入って1点を返されると、その後は退場者を出した相手にゴールが遠く、2－1でタイムアップ。2戦合計スコアは3－5で、EL出場は果たせなかった。森下は先発出場していたものの、71分に途中交代となっている。
その他、MF辛島侑烈が所属するRFS（ラトビア）は、クオピオン・パロセウラ（フィンランド） に2戦合計1－3で敗北。MF大島拓登が所属するノア・エレバン（アルメニア）は、PK戦の末にリンカーン・レッド・インプス（ジブラルタル）敗れた。両選手はともにメンバー外だった。
なお、同予選で敗れたチームは、下位大会にあたるカンファレンスリーグ（ECL）のプレーオフに回る。『チャンピオンズパス』、『メインパス』の分類はそのままECL予選・プレーオフにも引き継がれる。
EL・3回戦セカンドレグの結果、およびプレーオフの組み合わせは下記の通り。なお、プレーオフからは今夏に日本代表MF伊東純也が加入したヘンク（ベルギー）も参戦する。
【チャンピオンズパス】
ノア・エレバン（アルメニア） 0－0（2戦合計：1－1／PK戦：5－6） リンカーン・レッド・インプス（ジブラルタル）
シェルボーン（アイルランド） 1－3（2戦合計：3－4） リエカ（クロアチア）
クオピオン・パロセウラ（フィンランド） 1－0（2戦合計：3－1） RFS（ラトビア）
マッカビ・テル・アビブ（イスラエル） 3－1（2戦合計：5－2） ハムルーン・スパルタンズ（マルタ）
ブレイザブリク（アイスランド） 1－2（2戦合計：2－3） ズリニスキ・モスタル（ボスニア・ヘルツェゴビナ）
ドリタ（コソボ） 1－3（2戦合計：3－6） FCSB（ルーマニア）
【メインパス】
レギア・ワルシャワ（ポーランド） 2－1（2戦合計：3－5） AEKラルナカ（キプロス）
ミッティラン（デンマーク） 2－0（2戦合計：5－1） フレドリクスタ（ノルウェー）
ブラガ（ポルトガル） 2－0（2戦合計：4－1） CFRクルジュ（ルーマニア）
ヴォルフスベルガー（オーストリア） 0－1（2戦合計：0－1） PAOK（ギリシャ）
ユトレヒト（オランダ） 2－1（2戦合計：5－2） セルヴェット（スイス）
SKブラン（ノルウェー） 0－1（2戦合計：2－1） BKヘッケン（スウェーデン）
シャフタール・ドネツク（ウクライナ） 0－0（2戦合計：0－0／PK戦：3－4） パナシナイコス（ギリシャ）
マッカビ・テル・アビブ（イスラエル） vs ディナモ・キーウ（ウクライナ）
シュケンディヤ（北マケドニア） vs ルドゴレツ（ブルガリア）
スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア） vs ヤングボーイズ（スイス）
マルメ（スウェーデン） vs シグマ・オロモウツ（チェコ）
パナシナイコス（ギリシャ） vs サムスンスポル（トルコ）
アバディーン（スコットランド） vs FCSB（ルーマニア）
レフ・ポズナン（ポーランド） vs ヘンク（ベルギー）
ミッティラン（デンマーク） vs クオピオン・パロセウラ（フィンランド）
リンカーン・レッド・インプス vs ブラガ（ポルトガル）
ズリニスキ・モスタル（ボスニア・ヘルツェゴビナ） vs ユトレヒト（オランダ）
SKブラン（ノルウェー） vs AEKラルナカ（キプロス）
リエカ（クロアチア） vs PAOK（ギリシャ）