羊文学、クリスマスライブ「まほうがつかえる2025」開催決定

羊文学が、毎年恒例となっているクリスマスライブ「まほうがつかえる2025」の開催を発表した。

昨年に引き続き、東京・LINE CUBE SHIBUYA、大阪・フェスティバルホールにて開催される。

また、8月27日に発売となるニューシングル『Feel / mild days』の封入特典として、チケット抽選申し込みができるシリアルコードが付属することも合わせて発表された。

先日、バンドとして5枚目となる約2年ぶりのアルバムを10月8日（水）にリリースすることも発表した羊文学。4thアルバム「12hugs （like butterflies） 」リリース以降、映画/ドラマ/アニメなど様々な作品をテーマにした楽曲を複数リリースし、ライブでは国内にとどまらず、海外ツアーも成功させるなど、グローバルな舞台へと活躍の場を広げ、進化を続けている羊文学の最新アルバムにも大きな注目が集まっている。アルバムの詳細は後日発表される予定。

＜ライブ情報＞

羊文学「まほうがつかえる2025」

2025年12月19日（金）東京・LINE CUBE SHIBUYA

OPEN 18:00 / START 19:00

全席指定：前売6,500円（税込）

2024年12月25日（木）大阪・フェスティバルホール

OPEN 18:00 / START 19:00

全席指定：前売6,500円（税込）

HP：https://www.hitsujibungaku.info/