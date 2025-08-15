中日・板山祐太郎、2軍戦で4打数4安打の大暴れ！1軍再昇格へ猛アピール

プロ野球 最新情報

中日ドラゴンズの板山祐太郎は14日、日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎で行われた阪神タイガースとの二軍戦に「3番・二塁」で先発出場。4打数4安打と大暴れの活躍を見せた。



初回1死一塁の場面で阪神先発・今朝丸裕喜からライト前ヒットを放ち、得点のチャンスを演出。4番・福元悠真の犠牲フライで1点を先制した。







3回にもライト前ヒットを放つと、6回には阪神2番手投手、畠世周からセンター前ヒットを記録し、3安打猛打賞。



さらに7回には2死一、三塁の場面で打席に立つと、この日4本目となるヒットは右中間へのタイムリースリーベースヒットに。阪神の3番手投手・ハビー・ゲラをマウンドから引きずり下ろした。



板山は4打数4安打2打点、1盗塁と大活躍。中日は5-2で阪神に勝利した。











【動画】大激走で交代要求…？！板山祐太郎、4安打目となるスリーベースヒットがこれだ！

DAZN Japan BASEBALLの公式Xより











激走疲れで交代を要請？



この試合4打数4安打の大暴れ

板山祐太郎 タイムリー3ベース



⚾プロ野球 ファーム(2025/8/14)

🆚阪神×中日

📱Live on DAZN

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】