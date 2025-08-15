【結果速報】東洋大姫路、強打を発揮して3回戦進出！センバツ8強の花巻東…

夏の甲子園 高校野球 最新情報（最新ニュース）

第107回全国高等学校野球選手権大会は15日、阪神甲子園球場で大会10日目を迎え、第1試合で花巻東（岩手）と東洋大姫路（兵庫）が対戦。試合は東洋大姫路が8-4で花巻東を破り、3回戦へ駒を進めた。

試合は雨天の影響で約1時間遅れてスタート。花巻東は左腕の萬谷堅心、東洋大姫路はエース右腕の木下鷹大が先発した。

東洋大姫路は初回、2死一、二塁の好機を作ると、5番・高田瑠心のタイムリーヒットで幸先良く先制。 3回には2死二塁の場面を迎えると、4番・白鳥翔哉真の適時二塁打で2点目を挙げた。

さらに5回、1死二、三塁の場面で6番・桑原大礼が犠飛を放ち、続く7番・見村昊成も適時打を放って2点を追加。その後も攻撃の手を緩めず、6回には3番・高畑知季の犠飛、4番・白鳥の2点適時打でリードを7点に広げた。

反撃したい花巻東は7回、2死二塁のチャンスを迎えると、9番・山崎力の適時打で1点を返す。続く8回にも1死一、二塁の場面を作ると、5番・赤間史弥の2点タイムリースリーベース、6番・高橋朔太郎の犠飛で3点を返した。

しかし、東洋大姫路は9回、1死二塁から4番・白鳥がこの日4打点目となる適時打を放ち、リードを広げた。

9回途中からは今春のセンバツで背番号「1」を付けた阪下蓮が登板し、無失点に抑えた。東洋大姫路がセンバツ8強の花巻東を8-4で破り、3回戦進出を決めた。

勝利した東洋大姫路の次戦は、大会12日目の第3試合。西日本短大付（福岡）対聖隷クリストファー（静岡）の勝者と対戦する。

【了】