ラッパーMIYACHI、日本ラップシーンに対する痛烈なメッセージソングリリース

英語と日本語を自在に操る革新的ラッパーMIYACHIが、日本のラップシーンに対する痛烈なメッセージソングとなる新曲「HERO」をリリースした。

今作は、創設者にNasも名を連ねる米ヒップホップレーベルMass Appealからのリリースで、初の日本人アーティストのリリースとしても話題を呼んでいる。

ヒップホップの発祥地ニューヨークで生まれ育ったMIYACHIは、新曲「HERO」を通じて平和な環境で育ちながら、ギャングスタを演じる日本のラッパーたちに異議を唱える。刑務所を行き来し、路上で命を落とす友人たちを見てきた彼は、そのような生き様を美化することを拒否。自身もその環境から逃れるために日本に移住したにも関わらず、偽りの「タフガイ」像を真似るラッパーたちに対して「お前らのクルーもリリックもファッションも全部ウソだ」と鋭く切り込む。

米国と日本を行き来して育ったMIYACHIは、YouTubeシリーズ「KONBINI CONFESSIONS」のサラリーマンキャラクターで独自の存在感を示し、東西文化を融合したハイエネルギーなパフォーマンスで注目を浴びている。今春に出演したBoiler Room Hong Kongでのステージではフェスティバル屈指の盛り上がりを見せ、MIYACHIがグローバルヒップホップの文化的架け橋であることも証明。圧倒的なリリックと、文化的なリアリティで日本のヒップホップシーンに新風を吹き込む存在ともなっている。

MIYACHIはこう語る。「『HERO』は迷走するシーンにリアルを取り戻すための叫び。このシーンを揺さぶり、ヒップホップに真実を取り戻すためにここにいる。これは始まりに過ぎない」。

＜リリース情報＞

MIYACHI

ニュー・シングル「HERO」

配信中

https://massappeal.lnk.to/hero

レーベル：Mass Appeal

YouTube https://www.youtube.com/@MiyachiOfficial

Instagram https://www.instagram.com/kingmiyachi/

TikTok https://www.tiktok.com/@kingmiyachi

X https://x.com/kingmiyachi