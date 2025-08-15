大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは開幕からここまで、投打で故障者が続出している。日本時間13日には、先日加入したばかりのブロック・スチュワート投手も離脱しているが、チームはもちろん見ている側にとってもお手上げ状態かもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

同メディアは「スチュワートが故障者リスト（IL）入りしたことは、ドジャースの投手陣がいかに呪われているかを示している。チームにとって残念な現実は、近年投手の怪我があまりにも多発していることだ。現在リハビリ中の投手よりも、現在欠場中の投手を挙げる方が簡単だ」とため息。

続けて、「今年初め、ドジャースはブレイク・スネル投手とタイラー・グラスノー投手という2人のエースを怪我で失った。両名はそれぞれ長い怪我の履歴を持っているが、他の選手たちはロサンゼルスに来る前は健康状態が良好だった。そう考えると、ドジャースは投手の育成と準備の方法に問題を抱えており、それが多くの不運な怪我につながっているのではないかと考えられる」と指摘している。

ドジャースは同14日終了時点でサンディエゴ・パドレスに首位を奪われるほど調子を落としているが、復調を目指すにあたっては投手管理のあれこれも見直していくべきなのかもしれない。

