中日は15日、中田翔選手が今季限りで現役引退することになったと発表した。

中田は07年高校生ドラフト1位で日本ハムに入団し、日本ハム時代に3度の打点王に輝いた。21年途中から23年までプレーした巨人でも4番を任されたこともあった。出場機会を求め、昨季中日に移籍。打線に課題を抱える中日の4番打者、ポイントゲッターとして活躍が期待されたが、移籍1年目の昨季は62試合に出場して打率.217、4本塁打、21打点、今季もここまで25試合に出場して打率.161、2本塁打、4打点だった。