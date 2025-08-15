札幌市の北側に隣接し、石狩湾を望む環境にある北海道石狩市(いしかりし)は、北海道の中でも温暖で四季の変化に富み、台風の影響も極めて少ないまち。

江戸時代初期には石狩川の河口部流域が「場所」(交易を行う範囲)に指定されたことや交通の要所であったことから、西蝦夷地の中心地として重要な役割を果たしてきました。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になったイベントとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は北海道石狩市のイベント「浜益ふるさと祭り」と、返礼品について詳しく調べてみました!

石狩市の三大秋祭りの一つ「浜益(はまます)ふるさと祭り」は、鮭をはじめ、石狩市浜益地区自慢の農水畜産物が一同に集結し、 豊漁豊作を願うお祭りです。

地域ならではの味覚を楽しむ! 「浜益ふるさと祭り」について

浜益ふるさと祭り

・開催日時：2025年9月21日(日) 午前9時～

・開催場所：川下海浜公園イベント広場(石狩市浜益区川下)

・アクセス：【車】札幌市から車で約1.5時間

・参加費：入場無料(一部有料のものもあり)

地域ならではの特産物を楽しみながら、大人から子どもまで盛り上がれる石狩市浜益地区随一のイベント「浜益ふるさと祭り」。「厚田ふるさとあきあじ祭り」「石狩さけまつり」に並ぶ石狩市の三大秋祭りの一つです。

石狩の特産品「鮭」の即売会は、産地特別価格ということもあり毎年大人気なのだそう。その場で地方発送も可能とのことです。そのほか、ブドウや梨、野菜類、はちみつ、浜益産黒毛和牛肉など、まちを代表する特産物の直売も開催。

また、浜益和牛サーロインステーキ、漁師の珍味など、素敵な景品の当たり券が入った「餅まき」も実施され、小学生以下の子どもにお菓子が配られるのだとか。

地元の小学生が昔のニシン漁を再現する「沖揚げ音頭」や、一昨年から開始して話題となっている「ティラノサウルスレース」など、大人から子どもまで幅広く楽しめる個性豊かな催しが魅力的なお祭りです。

自治体からのメッセージ

石狩市の秋を彩る三大秋祭りのひとつ「浜益ふるさと祭り」。旬を迎える鮭だけではなく、地域の特産品が数多く楽しめるお祭りとなっております。

石狩市のふるさと納税返礼品について

本イベントの開催場所・浜益区の味覚を楽しめる、たこのカレー缶と、〆ニシンの返礼品を紹介します。

「浜益産たこのイシカリー」6缶セット

・提供事業者：株式会社イシカン

・北海道石狩市花川南1条1丁目133番地

・内容量：180g缶詰×6個

・寄附金額：1万8,000円

日本で最初の西洋式缶詰工場が設立されたとされる石狩の地で、地場の食材をメインに使用した缶詰カレー「イシカリー」の第三弾! 浜益産のタコを使用したカレーの缶詰です。

浜益産〆にしん

・提供事業者：植村水産

・北海道石狩市浜益区川下52-36

・内容量：130g×5

・寄附金額：1万5,000円

北海道石狩産のにしんのみを酢〆した「〆にしん」です。1枚が約130g程度のフィーレで、そのまま酢の物としてやお刺身など、さまざまなメニューで味わえるのが特徴。

今回は北海道石狩市のイベント「浜益ふるさと祭り」と、返礼品を紹介しました。鮭をはじめ、浜益地区の特産品をめいっぱい堪能できるイベントです。昔のニシン漁を再現した「沖揚げ音頭」、ビンゴ大会、プレゼント付餅まきなど多彩な催しも楽しめます。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

