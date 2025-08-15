◆復帰後初めて6回のマウンドに上がるも…

メッツの千賀滉大投手（32）が現地時間14日（日本時間15日）、本拠地シティ・フィールドでのブレーブス戦に先発登板。毎回の7奪三振をマークするなど6回途中2失点と好投したが、今季8勝目はまたしてもお預けとなった。

初回は二死から安打を許すも危なげなく無失点スタート。2回は先頭の5番・ハリス2世に安打と盗塁を許し無死二塁のピンチを招いたものの、6番・アルビーズ、7番・ブルハーンをいずれも最後はフォークで連続三振に仕留めるなど後続をピシャリと封じた。

3回もゼロを刻むと、その裏、メッツは1番・リンドアの22号ソロで先制。援護を受けた千賀だったが、直後の4回に二死からソロ被弾。アルビーズに1ボール1ストライク後の95.7マイル（約154キロ）の直球を右翼フェンス裏のブルペンへ運ばれ、1－1の同点に追いつかれた。

5回はこの試合初の3者凡退斬り。復帰後最長となる6回は四球と安打などで二死一、三塁のピンチを招いたところで降板となり、リリーフしたロジャーズが勝ち越し打を許した。千賀は5回2/3で93球、5安打2失点、7奪三振1四球の登板結果。防御率は2.35となった。

千賀は6月12日（同13日）のナショナルズ戦で右太もも裏を痛め負傷者リスト（IL）入り。これが復帰後6試合目だったが白星の権利は得られず、復帰後初勝利となる今季8勝目は次戦以降へ持ち越しとなった。