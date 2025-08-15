「だいぶ慣れてきました」。

ロッテの宮崎竜成は7月8日に再昇格を果たしてから、1ヶ月以上が経過した現在をこのように語った。

5月に一軍昇格した時は“プロ初安打”を放つことができなかったが、7月8日に再昇格してからは、7月9日の日本ハム戦、1－11の7回無死走者なしの第3打席、山﨑福也が投じた初球の132キロカットボールをセンター前にプロ初安打を放つと、7月19日のオリックス戦、7－0の7回二死走者なしの第4打席、東松快征が投じた初球の150キロストレートをセンター前に弾き返しプロ初打点を記録。8月5日のソフトバンク戦ではプロ初盗塁をマークした。

ファームで“速いまっすぐを弾きかえせるように”技術向上を図ってきた中で、一軍で取り組んできたことを出せているのだろうかーー。

「最初上がった時に比べれば、だいぶ対応できているかなと思うんですけど、まだまだ甘いカウントの時にファウル、空振りしてしまっているので、そこは1球で弾き返せるようにしっかり準備していきたいと思います」。

1月の自主トレでは“広角に長打を打てるタイプ”と自己分析していたが、一軍では75打席立って、長打は二塁打が2本。「自分のスイングをした中で強い打球が飛んでいれば、いいなという感じなので、その結果、二塁打、長打が出れば嬉しいなと思います」。

打つだけでなく、選球眼という部分では、7月27日の日本ハム戦、4－4の11回二死一、二塁の第1打席、山本拓実に対して2球で追い込まれるもそこからボールを見極め、3ボール2ストライクから6球目の144キロカットボールを見送り四球を選んだ打席は、続く藤原恭大の押し出し四球に繋げ勝利に貢献しており、非常に内容があった。

「初球からスイングを仕掛けられていたので、勝負した結果、四球になったので自分から仕掛けて良かったかなと思います」と振り返った。

◆ 守備

守っても、8月3日の西武戦、2－1の9回一死二塁でデービスが放ったセカンドベース付近の打球をダイビングキャッチし一塁へ送球しアウトにし、同点のピンチを防ぐ好守備を披露した。

「守備はだいぶ落ち着いてやれていると思いますし、状況でいろんな判断する場面があるんですけど、そこはいろんな経験をさせてもらっているかなと思います」。

再昇格後は、試合前練習で、本職のセカンド以外に、ショート、サードでノックを受ける場面もあるが、ほぼセカンドで出場していることも大きいのだろうかーー。

「セカンド以外守ったことがなくプロに入って来たので、セカンドは守り慣れていますし、そこはセカンドを守っていて不安要素はないかなと思います」。

チーム状況は非常に厳しいが、一軍で居場所を掴む必要のある若手選手に消化試合などない。「まずは自分のアピールできることをしっかりアピールして、打撃でまだアピールできていないと思うので、打撃をアピールしつつ、チームの勝利に貢献できるようにやっていきたいと思います」。貪欲にバットで存在感を示していくつもりだ。

取材・文＝岩下雄太