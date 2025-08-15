「適切なタイミングで」ダルビッシュ有らパドレス、ついに首位！　ドジャ…

ダルビッシュ有 最新情報

38歳のダルビッシュ有投手が所属するサンディエゴ・パドレスが、ついにナ・リーグ西地区で単独首位に立った。躍進の理由として、先発ローテーションが改善したことが大きいと、米メディア『ガスランプボール』が報じている。

大谷翔平選手や山本由伸投手、佐々木朗希投手を擁するドジャースは、これまでナ・リーグ西地区でトップを維持してきた。しかし、佐々木、タナー・スコット投手、カービー・イェーツ投手、マイケル・コペック投手など複数の怪我人が発生したことも影響し、成績は低迷。その一方で、ダルビッシュ、マイケル・キング投手ら怪我人が次々と復帰したパドレスが連勝を積み重ね、ドジャースを追い抜くことに成功している。

それを踏まえ、同メディアはタイトルに「パドレス先発陣は適切なタイミングで健康を取り戻した」とつけ、「長らく続いた故障者リストも、先発投手は1人だけになった。この2カ月間、パドレスは応急的な先発陣でプレーオフ争いに踏みとどまってきたが、ダルビッシュ、キング、そして新加入のネスター・コルテスが戦列に戻り、絶好のタイミングでローテーションが強化された」と伝えた。

