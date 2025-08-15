「強豪相手に素晴らしい投球」菅野智之が10勝目！　激しい雨で一時中断も…

菅野智之 最新情報

ボルチモア・オリオールズの菅野智之投手は、14日（日本時間15日）に行われたシアトル・マリナーズ戦で登板し、6回途中まで投げて3安打1失点1四球2奪三振の好投を披露した。ついに、二桁となる今季10勝目を飾ったと、米メディア『キャンデンチャット』が報じている。

菅野は昨オフ、読売ジャイアンツからオリオールズへ移った。メジャーリーグ初挑戦のルーキーシーズンでありながら、序盤はア・リーグ東地区の最下位に沈むチームの中で一際目立つ活躍を見せる。しかし、夏場に入ると失速し、負け試合が増えた。それでも最近は再び調子を上げ、勝利を積み重ねている。

そして、今回のマリナーズ戦でも初回から無失点に抑え、相手にチャンスを作らせなかった。だが、不運にも激しい雨により一時中断を余儀なくされる。2時間以上が経過した後に試合は再開されたが、菅野は6回の途中で降板している。最終的にオリオールズが5-3で白星を飾り、菅野は勝利投手となった。

それを踏まえ、同メディアは「菅野は5.1イニングを投げ、3安打1四球、自責点1で試合を終えた。もし雨天対応に翻弄されなければ、彼が今日どれほど良い投球ができたかは分からない。それでも強豪相手に素晴らしい投球を見せた」と伝えている。

【関連記事】

【了】