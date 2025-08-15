「すべき」を手放せば人生が変わる～会社員の閉塞感を解く価値観発見術

このまま定年まで働き続けて、本当に幸せになれるのか？

毎朝満員電車に揺られ、会社で言われたことをこなし、家に帰れば住宅ローンと子どもの教育費の心配。「頑張れば報われる」と信じて働いてきたのに、なぜか心の奥底で「このままで大丈夫なのか？」という不安が消えません。

この閉塞感の正体は「すべき思考」にあります。「もっと頑張るべき」「期待に応えるべき」「失敗してはいけない」 こうした思考パターンが、あなたの可能性を狭めているのです。

価値観発見コーチング「TERASIS」の荒井かなえさんは、かつて大手外資系IT企業のコンサルタントでした。しかし「以前の私は、本当に『すべき思考』の塊でした。『優秀であること』が重要だと思い込み、他人の期待に応えることばかり考えて生きていました」と振り返ります。

転機は価値観の見つめ直しでした。「私の大切な価値観には『学び』『気楽』『軽やか』があったのです。私にとって『優秀であること』は全く重要でないと気づきました」。この発見により外資系企業を退職し、現在はコーチとして独立。「辞めたことを後悔したことは1度もありません」

閉塞感の原因は、自分の価値観を無視して「すべき」で生きているから。本当の価値観を発見し「したい」で行動すれば、人生は劇的に変わります。

価値観が見えると、人生の主導権を取り戻せる

多くの会社員は「なんとなく」で選択しています。転職を考えるときも「将来性がありそうだから」「周りに勧められたから」という外的要因で判断してしまいます。

「でも価値観が明確になると、『この仕事は私の価値観に合っているか？』という内発的な基準で判断できるようになります」と荒井さんは説明します。「価値観に基づいた選択をしていくと、自分の人生の主導権を、しっかり自分で握れている感覚があるのです」

価値観に基づいた行動は継続力も生みます。「外的な動機による行動は長続きしにくいのですが、価値観に基づいた行動は『やらされている感』がなく、自然と継続しやすくなります」

感情のサインから価値観を発見する実践法

では、どうやって自分の価値観を見つければよいのでしょうか？

「最近心が動いたことを思い出してみてください。嬉しかったこと、感動したこと、逆に悲しかったり怒ったりしたことでも構いません。そして『なぜそのような感情が湧いたのか？』を深掘りしてみてください」

感情は価値観のサインです。友人を手助けできて嬉しかったなら「貢献」があなたの価値観かもしれません。約束を破られて怒ったなら「信頼」が大切な価値観かもしれません。

「見つけた価値観を基に、『この価値観を大切にしながら生きるとしたら、どんな1日を過ごしたいか？』を具体的にイメージしてみてください」

理想が見えたら、次は行動です。「習慣化のコツは『小さく始める』ことです。例えば『毎日1時間読書する』ではなく、『毎日1ページだけ読む』から始める。物足りないくらい小さな行動から始めることで、脳の抵抗を最小限に抑えることができます」

制約の中でも「軽やかで楽しい人生」は実現できる

住宅ローンも子どもの教育費も現実問題として存在します。しかし、それらを理由に「すべき思考」で生きる必要はないのです。

「価値観に沿った生き方を始めると、本当に軽やかで楽しい毎日が送れるようになります。小さな1歩から始めて、少しずつ自分らしい人生を築いていってほしいと思います」と荒井さんは語ります。

まずは今日、感情が動いた瞬間を1つ思い出し、「なぜそう感じたのか？」を問いかけてみてください。その小さな気づきが、人生を変える第1歩になるかもしれません。

インタビュー協力：TERASIS 荒井かなえさん (https://terasis.jp/)

（新井 一：起業コンサルタント）