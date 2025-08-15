16日(19:00～)に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『新しいカギ』では、過去最多の約4,300人が参加する「超!学校かくれんぼ」を開催。新しい学校のリーダーズが参戦する。

今回の舞台は、日本有数の規模を誇る栃木県宇都宮市の作新学院。東京ドーム約4個分の広大な敷地に、幼稚園・小学校・中学校・高等学校が併設されており、約4400人の児童・生徒が通うマンモス校だ。今年創立140周年を迎えるにあたり、生徒たちにどのようなイベントをやりたいか、学校側がアンケートをとったところ、「学校かくれんぼ」が断トツで一番人気だったという。

生徒だけでなく学校側からの応募もあり、企画史上初となる小中高生合わせて、約4,300人とのかくれんぼが実現。さらに、今回で「学校かくれんぼ30校目」「応募総数10万件突破」、そして先日国際映像祭「World Media Festivals 2025(ワールド・メディア・フェスティバル)」で「Children ＆ Youth：Omnia Open(子どもと若者・オープン)」部門の銀賞を受賞し、番組として初の海外賞受賞の快挙を成し遂げた『新しいカギ』にとってもメモリアルな一戦となる。

広大な敷地に30棟の建物があり、事前の下見に5日間、現地の建てこみに2日間という過去最多の時間を要して制作された今回の隠れ場所。それぞれの隠れ場所に到着すると、MIZYUは「静かに気配を消します」、RINも「静かに隠れ切ります。絶対見つかりません!」と意気込む。

実際にある靴箱を美術制作の靴箱に入れ替えて隠れるKANONは、本物と見分けがつかない出来栄えに「すごい!」と驚き、「かくれんぼ、頑張ります!」と気合を入れる。また、SUZUKAは「みんなで青春の思い出を作れたらと思います!」と“青春日本代表”を称する新しい学校のリーダーズらしさあふれるメッセージを寄せる。

一方、3回目の参戦となるあのは特別ミッションを任されることに。

カギメンバーらを大歓声で迎える生徒たちに、新しい学校のリーダーズが「オトナブルー」を披露。ボルテージが最高潮の中、前人未到の大規模かくれんぼの火ぶたが切られる。

番組公式TikTokでは、新しい学校のリーダーズと、せいや、長田庄平、秋山寛貴、岡部大がコントで演じた懐かしい学校のリーダーズとのスペシャルコラボコントが配信されている。

