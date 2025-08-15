フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、スマホ禁止・私語厳禁・娯楽なしの3年間を送る宮大工の塾に飛び込んだ若者たちの修業の日々を追った「夢と修業と初恋と 後編～カンナとテレホンカード～」を、17日に放送する。

恋人に公衆電話から連絡する片山さん

伝統建築を担う宮大工を志し、スマホ禁止・娯楽なしの住み込み生活で技を磨く若者たち。その一人、片山さん(20)に大きな転機が訪れる。正月休みの帰省中、思いがけず恋人ができたのだ。

「集中力が低下する」と同期からは冷ややかな声が上がる中、宮大工養成塾の塾長・金田優さん(39)は「これを成長のきっかけにしてほしい」と、意外な計画を打ち出した。

それは新設される「宮大工養成塾・岡山校」の立ち上げに片山さんを参加させるという大抜てき。偶然にも、恋人の暮らす町で始まる新生活だった。しかし、スマホ禁止の環境では、会う約束はおろか、連絡ひとつ取るのにも一苦労だ。

岡山校の塾長には、23歳の若さで抜てきされた、養成塾OBの田中さんが就任。金田さんから片山さんの指導も任され、新校舎建設を仕切ることになったが、初めてのリーダー職に苦戦し、現場はぎこちない空気に包まれていく。

順風満帆に歩んできた田中さんにとって初めての挫折。部下を持ち、チームをまとめる難しさを知りながら、少しずつ芽生える責任感…その背中を見て、片山さんも変わり始める。

そんな中で迎えた、片山さんと恋人との初デートの日。公衆電話からテレホンカードを使って連絡を取り、4カ月ぶりに再会した2人は…。

仲間とぶつかり合い、迷い、悩みながらも夢に向かって進んでいく若者たち。厳しい修業と初めての恋の行方を、松本若菜のナレーションで追っていく。

