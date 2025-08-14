14日にニッポン放送でも放送された日本ハム－ロッテ（STVラジオの制作）で解説を務めた平野謙氏が、最下位・ロッテの若手選手たちに言及した。

この日はドラフト1位ルーキー・2位西川史礁が2安打、ドラフト2位の宮崎竜成が1安打1打点、大卒4年目の池田来翔が適時内野安打を含む2安打1打点、途中出場の大卒2年目の上田希由翔がライト前に安打を放つなど、敗れたが若手選手たちがバットでアピール。

平野氏は「これだけ若い選手がいっぱい出てきましたからチーム内の競走がかなり激しくなっていると思います。それはそれで首脳陣にとっては非常に良い形になっていますよね。順位は別として、やっていることは狙い通りになっていると思いますよ」と期待を寄せた。

ただ、試合は4－9と大敗し、6連敗となった。平野氏は試合後、ロッテについて「若手に切り替えようとしている部分がありますから、その中で若手で勝っていければ、もっと良いですけどね。どこを見てやるかですよ。この後のゲーム、今年のゲームをですよね。例えば来年を見るのか、今年の残りのゲームで、どれだけ巻き返せるのかというところまでやるのか、そのへんでしょうね」と話した。

（提供＝STVファイターズLIVE）