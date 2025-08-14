大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、後半戦で思うように白星を積み重ねられていない。日本時間14日には遂にサンディエゴ・パドレスに単独リーグ首位の座を奪われてしまったが、チームが復調できるかはフレディ・フリーマン内野手にかかっているかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「地区優勝を懸けたドジャースは今週末、最高のパフォーマンスを披露する必要がある。大きな課題となるのは、チームの攻撃力を向上させる方法を見つけることだ。打線は6月1日以降、打率.240、三振率23％と低迷している」と現状に言及。

その上で、「フリーマンが本来の調子に戻ることは、ロサンゼルスの今後の攻撃にとって非常に重要となるだろう。彼は6月、7月を通して打率.226、本塁打はわずか2本にとどまった。オールスターに8回選出されたムーキー・ベッツ内野手がキャリアワーストのシーズンを過ごす中、フリーマンには更なる活躍が求められている」と指摘している。

フリーマンは日本時間13日時点で、8月の月間打率が.366と打撃好調だが、この勢いをチームの勝利につなげていくことはできるだろうか。

【関連記事】

【了】