石井琢朗コーチが見出すDeNA高卒ルーキーのポテンシャル。田内真翔は「普…

JERA クライマックスシリーズ進出をかけて日々熱戦が繰り広げられる中、横浜DeNAベイスターズの2軍の拠点「DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA」では若手選手が1軍での活躍を夢見て研鑽を積んでいる。第2回は期待の高卒ルーキー田内真翔に話を訊いた。（取材・文：石塚隆）【取材日：8月7日】

プロフィール：田内真翔（たない・まなと）

生年月日：2007年3月6日（18歳）

身長／体重：177cm／79kg

出身：広島県福山市

広島県福山市出身で、おかやま山陽高では2年夏に甲子園に出場し、ベスト8入りに貢献。翌2024年のドラフト会議で横浜DeNAベイスターズから5位指名を受ける。プロ1年目の今季は1軍出場はないが、フレッシュオールスターゲームに出場している。

フレッシュオールスターで受けた刺激

ルーキーイヤー今季、田内真翔にとって思い出深いことの一つに、横浜DeNAベイスターズ代表として『レクザム フレッシュオールスターゲーム2025』に出場したことが挙げられる。

田内は、イースタン・リーグ選抜の2番・サードでスタメン出場。1回表の第１打席でセンター前ヒットを放ち、その後の得点に繋がるチャンスメイクの役割を果たした。晴れやかな舞台、どんな印象を抱いたのだろうか。

「楽しかったですね。いつも対戦しているチームの方々と一緒に戦うことができましたし、ベンチで横になった西武の佐藤（太陽）選手にいろいろ話を聞いたり、有意義な時間を過ごすことができました」

嬉しそうな様子で田内は言った。

さてDeNA期待の若きインフィールダーであるが、そのポテンシャルは指導者から見ていかほどのものなのか。田内について石井琢朗野手コーチは次のように教えてくれた。

「若い選手にとってそこって一番大事」「プロとして伸びていくためのもの」

「正直に言って、まだまだ課題は多いですよ。ただ春のキャンプからずっと見てきていますが、高卒1年目にしては、他の選手と比べて体力があるんです。つまり練習をたくさんできる能力がある。若い選手にとってそこって一番大事で、スキルも身に付けやすい」

とにかく若い時期は量の練習が重要になるが、なによりも先立つ体力がないと始まらない。田内は量に耐え得る身体能力があるということだ。

「また彼自身、言われたことがすぐできるというか、呑み込みが早いんですよ。素直な性格をしているし、負けず嫌いで一生懸命。ある意味、プロとして伸びていくためのものは兼ね備えていると思います。やっぱり課題は守備ですかね。内野手ですし、打つ方がある程度よくても守備がよくないとゲームに使ってもらえない。打つ方に関しては、今やっていることをどれだけ形にできるのかでしょうね」

そう言うと、期待を込めて石井コーチはつづけた。

「まだ線も細いし、身体作りの段階ではあるのですが、なにかきっかけを自分のなかで掴むことができれば、どんどん行くんじゃないかなって気はしています。そのきっかけを掴むのが大変なことなんですけど、今はいい時間を過ごせていると思いますし、これからが楽しみな選手ですね」

田内は現在、ファースト以外の内野守備に付いているが、どのポジションで勝負したいと考えているだろうか。そう問うと、田内は迷うことなく真っすぐな目で答えた。

「やっぱりショートですね」

田内真翔が描く理想のショート像

未来のハマの遊撃手。どんなプレーが出来たらと頭のなかに思い描いているのだろうか。

「エラーをしない、確実にアウトが取れるショートになりたんです。ファインプレーはピッチャーを助けることができますが、まずは来た打球を、10分の10でアウトにできる正確性がほしいと思って練習しています」

田内が野球を始めたのは小学校1年生のときだ。父親がソフトボールを嗜んでいたため、その影響で白球を追い出した。野球に魅了された部分は、と尋ねると「勝ったら嬉しいし、負けると悔しい」と、そのシンプルさに惹かれたのだという。

プロには淡い憧れはあったが、中学生のときは自分がそうなれるとは考えていなかった。高校は2個上の兄が通っていた影響で、おかやま山陽高校に入学した。

「たいした実力もなくて、プロになれるなんて思ってなかったのですが、高校で堤尚彦監督に出会ったことが大きかったですね」

堤監督は東北福祉大野球部出身の指導者で、おかやま山陽高監督と兼任する形で野球ジンバブエ代表を率いて2020年東京オリンピックアフリカ予選で指揮を執った異色の経歴を持つ。

「どこか普通の人にはない考え方の持ち主で、僕らのなかではぶっ飛んだ先生だったんです。ただ、それがあったから自分自身、他の同世代の選手と比べて違う考え方を持てるようになったし、普通の高校に行っていたらプロにはなれなかったと思います。プロに行けたのは堤先生のおかげですね」

個性豊かな恩師に思いを馳せ、田内は今置かれている状況に感謝を示した。

好きな言葉は「『弱気は最大の敵』ですね。あともう一つ…」

さて、残りのシーズンもあとわずかだが、田内は今季中の一軍昇格を目指し、今日もファーム施設のある横須賀で汗を流している。

「何度か一軍の試合を横浜スタジアムのスタンドで観たのですが、ファームとは雰囲気が全然違いますし、早くあのなかでプレーしたいなという気持ちで観戦していました。残りシーズンも少ないですが、もっともっと練習をして、試合でも結果を出して、一軍に呼ばれるように頑張りたいと思います」

18歳らしい朴訥とした口調だが、その言葉には強い芯が感じられた。現在、固定しきれないポジションがある一軍の内野を鑑みれば、石井コーチが言うように、なにかきっかけを掴めば今シーズン中の昇格もあるかもしれない。たとえ試合出場が叶わなくとも、その経験は確実に来季につながるだろう。

好きな言葉なにか、と尋ねると次のように答えた。

「えっと、『弱気は最大の敵』ですね」

強気な口調で言うと「あともう一つ」と言い、田内はつづけた。

「えっと、『笑顔』です！」

この日、一番いい笑顔を見せ、若きプロスペクトは言った。

強いハートと、憂いを吹き飛ばす太陽のような笑顔の持ち主が、いつ一軍で躍動してくれるのか、今から楽しみだ。

（取材・文：石塚隆）

