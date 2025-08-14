ニューカッスルはアストン・ヴィラに所属するイングランド人MFジェイコブ・ラムジーの獲得が決定的となっているようだ。14日、イギリス『スカイスポーツ』が報じている

今夏の移籍市場でイングランド代表GKアーロン・ラムズデール、ドイツ人DFマリック・チャウ、スウェーデン代表FWアントニー・エランガといった実力者を獲得するニューカッスル。現在は前線の補強を噂されているが、それに先んじてJ・ラムジー獲得に近づいているという。

報道によると、ニューカッスルはアストン・ヴィラとJ・ラムジーの移籍で合意に達した模様。移籍金は固定費3900万ポンド（約77億円）にボーナス400万ポンド（約7億円）を加えた総額4300万ポンド（約84億円）のパッケージになるという。

また、すでに個人合意にも至っているようで、移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は「現在メディカルチェックを受けるために移動している」と報道している。

2001年5月28日生まれのJ・ラムジーは現在24歳。6歳の頃からアストン・ヴィラで育つ生え抜きは、2020年9月にトップチームデビューを果たした。2021－22シーズンから主力として定着すると、ここまでクラブ通算167試合の出場で、17ゴール19アシストの成績を残している。