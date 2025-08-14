乃木坂46賀喜遥香「放課後にバスケをしているイメージがめっちゃある（笑）」アメリカに短期留学する大学生リスナーと“逆電”！

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。8月7日（木）の放送では、もうすぐアメリカへ短期留学する生徒（リスナー）と電話をつないでいろいろお話を聞いていきました。＜リスナーからのメッセージ＞「僕は、この夏休みにアメリカに短期留学することになりました。人生初の海外なので、とてもワクワクしているのですが、不安な部分も多いです。特に、僕は人と仲良くなるまでに時間がかかるタイプで、それに加えて言語の違いもあるので、その点が心配です。遥香先生は新たに出会った人と仲良くなるために、どんなコミュニケーションをとっていますか？ 遥香先生流のコミュニケーションのコツを聞きたいです！」（神奈川県 19歳）賀喜：リスナーくんは夏休みにアメリカへ短期留学に行くということで、しかも初海外！ その勇気に拍手（笑）！ 私も高校生のときに『夏休みに留学する人』みたいな貼り紙があったのを覚えていて、しかも、同じクラスでも何人か行っていたんですよ。でも私は、やっぱり1人で海外に行くのが怖かったというか、パスポートも持っていなかったですし、自分が行っている姿が想像できなさすぎて踏み出せなかったんですけど、その1歩を踏み出しているところがもうかっこいい！ いろいろ気になるので、お話を聞いてみたいと思います。もしもし！リスナー：もしもし！2人：こんばんは！賀喜：早速なんですけど、短期留学はいつから行くのですか？リスナー：来週からです。賀喜： おー！ 期間はどのぐらい？リスナー：短期なので、そこまで長くないんですけど、だいたい「真夏の全国ツアー2025」神宮公演の前までには帰ってくる感じです。賀喜：なるほど！ 神宮のライブが9月4日（木）からあるから、その前くらいに帰国する感じ？リスナー：そうです！賀喜：そっかぁ。なぜ留学しようと思ったのですか？リスナー：もともと大学のカリキュラムに“希望者だけ（留学できる）”っていうのがあって。正直、今まで海外に行ったことなかったので、単純に“アメリカに行ってみたいな”っていう興味と“海外で学んでみたい”っていう気持ちがありました。賀喜：すごい！ アメリカではホームステイですか？リスナー：向こうに学生寮があって、そこの学生たちと一緒に暮らす感じかなって思います。賀喜：そうなんだ！ 楽しみですか？ それとも、不安のほうが大きい？リスナー：気候とかも（日本と）いろいろ違うと思うので、そこは楽しみでワクワクしているんですけど、やっぱり、コミュニケーションは不安があります。賀喜：そうですよね。私も乃木坂46のライブ以外で海外に行ったことがないので、一緒に生活するとなったときに、コミュニケーションをどう取ったらいいのかとか、全然想像できないけど……でも、1ヵ月あったらいろんなことができそうですね！ 何かしたいことはありますか？リスナー：経験者から聞いた話では、放課後に向こうの学生とバスケや野球を一緒にやったそうなので、そういうのが楽しみです！賀喜：楽しそう～！ アメリカの大学で放課後にバスケをしているイメージがめっちゃある（笑）。賀喜：コミュニケーションを取るのは、やっぱり苦手ですか？リスナー：苦手というよりかは、僕から話しかけてもあまり話が盛り上がらなくて、次第に気まずい空気になっていく……というのがよくあることかなって。賀喜：でも、私は今リスナーくんと話していて楽しいし、いっぱいしゃべっちゃってるし、これは“私が”なんだけど（笑）。だから、そんなに不安に思わなくても大丈夫だと思う！ どうかな？リスナー：そうですね。たぶん、この企画に参加している向こうの学生も、日本のことに興味を持っている人が多いのかなと思うので“日本のことを話していけばいけるかも”と思えてきました！賀喜：そうだよね！ 盛り上がりそうな予感がする!!賀喜：約1ヵ月間楽しんできてほしいなって思うし、帰ってきて、もし良かったら神宮のライブも来てくれたらうれしいなって……！リスナー：行きたいんですけど、チケットがまだ取れていなくて……今から友達に託します（笑）！賀喜：そうか！ 願ってる！ 最後に私に言いたいこととか、言い残したことはありますか？リスナー：いろんなところで活躍されているのを見て僕も元気をもらっているので、これからも頑張ってください！賀喜：ありがとうございます！ 私も頑張るから、リスナーくんも短期留学を頑張ってね！リスナー：はい、頑張ります！賀喜：行ってらっしゃい～！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info