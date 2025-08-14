海馬瀬人の声を担当して“25年”…津田健次郎「改めて大きな影響を与えた作品だなと…」

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。8月10日（日）の放送では、津田が海馬瀬人（かいば・せと）の声を担当しているアニメ「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」(以下：遊戯王)の反響を語りました。

◆「遊戯王」放送開始から25年

＜リスナーからのメッセージ＞

「先日『あさイチ』（NHK）を観ていたら“どこかで聞いたことのある声だな……『遊戯王』の海馬瀬人じゃん！”とビックリしました。初めて観たアニメも『遊戯王』ですし、初めて友達になれたきっかけも遊戯王カードゲームでした。これからも応援しています！」

津田：初めて知ってくださったのですね、僕の顔を（笑）。でも、そういう方はたくさんいらっしゃいますので、ありがとうございます！ 正確には「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」と言います。そこで私は海馬瀬人というキャラクターを（2000年に放送開始してから）25年もやらせていただいておりまして、僕の代表作の1つになっております。

遊戯王世代と言いますか、25年ぐらい前って小学生全員が遊戯王カードを持っていたんじゃないか、というぐらい大流行していて、しかも、日本だけじゃなくて海外でも大流行していたんですよね。

面白いことに、その当時の子どもたちが今、現場のスタッフにいたりするんです。ちょっとシャイなスタッフさんがスススとやってきて「津田さん、僕デュエリストだったんです」みたいな（笑）。そういう方が本当にたくさんいらっしゃって、めちゃくちゃうれしいですね。

あと、このあいだケンティーさん（中島健人さんの愛称）にイベントでお会いしました。ケンティーさんは、もう本当に“海馬瀬人 命！”“ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン 命！”みたいな方でして、これまでケンティーさんが出演されている番組や映画のナレーションを僕がやっていたりと、間接的なご縁はすごくあったんですけど、なかなかお会いする機会がなくて。だから、お会いできてすごくうれしかったです。

僕が先にイベント会場を出なきゃいけなくて、（別れ際に）ケンティーさんに「では、お疲れさまでした……『次は貴様のターンだ』」って言ったんです。そうしたら「うわっ！『貴様のターンだ』って言ってもらった!!」みたいな（笑）。その反応がめちゃくちゃうれしかったですね。改めて（いろんな方に）大きな影響を与えた作品だなと思って、本当にありがたい限りです。

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking