よゐこ有野「今はデータだから休憩が…」長丁場の番組収録で“大変なこと”とは？

◆有野晋哉「ゲームセンターCX」で鍛えたのは…
中村：有野さんが出演されている番組のなかで、僕が一番観ているのは、やっぱり「ゲームセンターCX」なんです。そこで、ファンとして多分みんなが気になっていることを1つ聞きたいんですけど。
有野：なに（笑）？
中村： 本当に1回の撮影で10何時間も撮っているんですか？
有野：そう。収録は14時間とかなのかな？ 午前10時開始でだいたい午後11時アップぐらいやけど、早かったら午後4時、5時にも。
中村：（外が）明るいうちに終わるときもありますもんね。
有野：2～3時間で終わって「え、もう終わりっすか!?」ってなるときもあるよ（笑）。
中村：なるほど（笑）。スタッフさんも、昔みたいに「缶詰でやれ！」っていうわけにはいかない時代ですもんね。
有野：でも（機材の）技術が進歩したやん？ 昔はベータカム（放送用・業務用VTRシステム）で撮っていたから、1時間に1回ぐらいテープチェンジがあって、そのついでに「じゃあ、ここで20分休憩にしましょう」ってなって、トイレ休憩だったり、お菓子を食べたりしてたんやけど、今はデータだから休憩がゼロ(笑)。
中村：無限に撮れますものね。
有野：だから、技術さんとかディレクターさんはトイレとかでたまに外に出て行くけど、俺は（スタジオに）ずっとおるっていう（笑）。
中村：申請しないと休憩できない（笑）。そういうときは「ちょっとごめん！」って言うんですか？
有野：ごくたまに「あかん……おしっこ！」って言うときはあるけど、それを“老いたな”って思われるのも恥ずかしくて（笑）。
中村：“（トイレが）近いな”って（笑）？
有野：そう思われたくないから膀胱も相当鍛えたな。
中村：それは過酷ですね（笑）。
有野：そうね（笑）。
