よゐこ有野「今はデータだから休憩が…」長丁場の番組収録で“大変なこと”とは？

TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、よゐこ・有野晋哉さんと声優の中村悠一さん。ここでは、有野課長が奮闘する人気ゲームバラエティ番組「ゲームセンターCX」（CSフジテレビONE）制作の裏側を、番組のファンでもある中村さんが深堀りしていきました。

▶▶この日の放送内容を「AuDee（オーディー）」でチェック！

◆有野晋哉「ゲームセンターCX」で鍛えたのは…

中村：有野さんが出演されている番組のなかで、僕が一番観ているのは、やっぱり「ゲームセンターCX」なんです。そこで、ファンとして多分みんなが気になっていることを1つ聞きたいんですけど。

有野：なに（笑）？

中村： 本当に1回の撮影で10何時間も撮っているんですか？

有野：そう。収録は14時間とかなのかな？ 午前10時開始でだいたい午後11時アップぐらいやけど、早かったら午後4時、5時にも。

中村：（外が）明るいうちに終わるときもありますもんね。

有野：2～3時間で終わって「え、もう終わりっすか!?」ってなるときもあるよ（笑）。

中村：なるほど（笑）。スタッフさんも、昔みたいに「缶詰でやれ！」っていうわけにはいかない時代ですもんね。

有野：でも（機材の）技術が進歩したやん？ 昔はベータカム（放送用・業務用VTRシステム）で撮っていたから、1時間に1回ぐらいテープチェンジがあって、そのついでに「じゃあ、ここで20分休憩にしましょう」ってなって、トイレ休憩だったり、お菓子を食べたりしてたんやけど、今はデータだから休憩がゼロ(笑)。

中村：無限に撮れますものね。

有野：だから、技術さんとかディレクターさんはトイレとかでたまに外に出て行くけど、俺は（スタジオに）ずっとおるっていう（笑）。

中村：申請しないと休憩できない（笑）。そういうときは「ちょっとごめん！」って言うんですか？

有野：ごくたまに「あかん……おしっこ！」って言うときはあるけど、それを“老いたな”って思われるのも恥ずかしくて（笑）。

中村：“（トイレが）近いな”って（笑）？

有野：そう思われたくないから膀胱も相当鍛えたな。

中村：それは過酷ですね（笑）。

有野：そうね（笑）。

▶▶声優・中村悠一が語る“アフレコ現場”の裏側 続きは「AuDee（オーディー）」で！

＜番組概要＞

番組名：TOKYO SPEAKEASY

放送日時：毎週月-木曜 25:00～26:00

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/speakeasy/

番組公式X：@TokyoSpeakeasy