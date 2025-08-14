「生きるって大変、だから楽しいんですよ！」日向坂46“2代目キャプテン”髙橋未来虹の言葉に河田陽菜も納得

日向坂46の河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。8月8日（金）の放送は、リスナーからの相談メールに髙橋がズバッとストレートに答えるコーナー「髙橋毒虹！」をお届けしました。髙橋：今回は私のコーナーをやってみたいと思います。題して！髙橋：こちらのコーナーは、忖度なしで私がリスナーさんのお悩みにズバッとお答えするコーナーです。ただし！ 私はアイドルですので、ひどい毒舌を使うことはできませんが、思ったことをストレートに発言していきたいと思います！ 日向坂46のキャプテンでもありますので、今後ちゃんとした意見を言えるように（このコーナーで）訓練していきたいと思います。なので、河田さんは、私がストレートに言ったときに（場を）柔らかくしていただきたいなと思います。河田：中和できるように頑張ります！＜リスナーからのメッセージ＞「暑い日が続いていますね。暑いと外に出るのが嫌になり、仕事をしたくなくなってしまいます。そこで毒虹さん、冷房が効いた部屋でのんびりしていてもお金が貯まる方法はないでしょうか？」（35歳 男性）河田：お金を貯めたいんだって。髙橋：冷房が効いた部屋でのんびりしていてもお金が貯まる方法？ そんな甘いことを言っているんじゃないよ！河田：怖いよ～（笑）。髙橋：暑いなか出勤している方はあなただけじゃないから！河田：仲間もいっぱいいますよと。髙橋：ちゃんと外に出て仕事をしている人もいるんです。河田：そうだね。髙橋：“お金を貯める”って、そんな簡単なことじゃありません。もう、本当に願いを叶えたいならば……投資の勉強をめっちゃするしかないです。河田：リアル（笑）。髙橋：それも簡単なことじゃないですから。詳しいことは分からないけど、実際に投資でお金を貯めている方は本当にごく一部だと思います。（お金を貯める）簡単な方法なんてこの世にはありません。河田：でも、やっぱり人って気楽に生きていきたいよね、ラクなほうにラクなほうに……。髙橋：無理です！河田：え～、生きるって難しいね。髙橋：そうなんです。生きるって大変、だから楽しいんですよ！河田：そっかぁ。確かに、刺激がないと楽しくなかったりするもんね。髙橋：そうですね。だから、仕事に行くのが嫌でも、例えば“帰りにおいしいご飯を食べようかな？”とか、そういう考え方もあったりするじゃないですか？河田：それ素晴らしい！髙橋：そういうのを自分から見つけていかなきゃダメだよ！ もう大人なんだから。35歳 男性！ 21歳に言われてどうするの!!河田：怒られていますよ～（笑）。髙橋：しっかり働きましょう。私たちが応援していますから、頑張ってね！河田：頑張ってください！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46