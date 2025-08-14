Mrs. GREEN APPLE大森元貴「ちょっと都心を離れて。夏休みというか、小旅行しよう！っていう…」新曲『夏の影』のMVを語る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。8月11日（月・祝）の放送では、「キリン 午後の紅茶」のCM「夏の影」編のために書き下ろされた新曲「夏の影」などについて語りました。大森：「夏の影」配信スタートしまして！ そしてMVが公開されたと！若井：よっ！大森：観た～？若井：観たよ！大森：これ、「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～」が終わってすぐ移動して（撮影して）ね！若井：すごいよ！大森：ちょっと都心を離れて。夏休みというか、小旅行しよう！っていう、そんなMVが公開されました！ いや、でもすごいよかったよね！ めっちゃ楽しかったなぁ。なんか、夏だなって。若井：ザ（THE）！大森・若井：夏！大森：ジ（THE）！若井：“ジ”じゃないな（笑）。大森：ジ（THE）！ あつ（暑）！藤澤：（笑）。番組では他にも、7月26日（土）、27日（日）に開催されたミセスのアニバーサリーライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD」などについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info