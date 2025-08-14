NiziU・RIO 忘れられない“韓国・釜山”の味は？「どうしてももう１回食べたい！」リスナーと韓国旅行トーク！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。

8月11日（月・祝）の放送では、MAYA・MAKO・RIOの3人が登場。生徒（リスナー）と直接電話をつなぎ、韓国のおすすめスポットについて語り合いました。

――リスナーと韓国旅行トーク！

MAKO：今週のNiziU LOCKS!は……。

全員：「いっしょにHANASOウィーク」～！

MAYA：今週のNiziU LOCKS!では、4日間毎日生徒のみんなの近況を、直接電話して聞いていきます！ 「とにかく楽しい！」って言ってる生徒はいると思うし、なかには「ずっと何かに悩んでます」って生徒もいるかもしれません。生徒一人ひとりの夏の日々を聞かせてもらえたら嬉しいなと思います！ ということで、早速電話しちゃいましょう。もしもし～？

リスナー：もしもし～！

MAYA：NiziUのMAYAと！

MAKO：MAKOと！

RIO：RIOです！

MAYA：早速なんですけど、この夏は予定立ててますか？

リスナー：今、韓国旅行の計画を立ててます！

全員：おぉー！ 韓国旅行!?

MAYA：ちなみにどちらに行かれるんですか？

リスナー：3泊4日で友達と釜山に行きます。

MAKO：釜山いいね。めっちゃいいね！

RIO：私も韓国のなかで旅行行きたいところは釜山。

MAYA：ちなみに、韓国は初めてですか？

リスナー：韓国は2回行ったことあります。

RIO：じゃあ、今回が3度目？

リスナー：そうです！

MAYA：釜山は初めてですか？

リスナー：釜山は、今年の3月に1回だけ行きました。

RIO：じゃあ、そのときに釜山の雰囲気とか食べ物とかが気に入って、もう1回行きたいなっていう感じですか？

リスナー：そうです。

MAKO：そのときは、どんなの食べたとか教えていただけますか？

リスナー：そのときはお買い物をたくさんして、ご飯はナッコプセを食べました！

MAKO：今、流行りのあれですかね？

リスナー：そうです！

MAYA：食べたことない。

RIO：私たちけっこう韓国行くけど、ナッコプセ食べたことない！ そもそも、ナッコプセってどういうやつなんですか？

リスナー：タコやイカなどの海鮮の辛いやつを、ご飯の上にかけて食べる料理です。

MAYA：おいしそう！ だけど想像がつかない。

MAKO：私も実はめちゃくちゃ前から食べたいけど、まだ食べられてなくて……やっぱりちょっと辛いですか……？

リスナー：すごい辛いです（笑）。

MAYA：でもこの暑い季節に食べたらおいしそう！

――MAKOおすすめの“いい景色が見える”スポットは…

MAYA：今回の旅行は、これが目的とかってありますか？

リスナー：いい景色が見えるところとか、おいしいご飯をもっと食べたくて、それをNiziU先生にぜひ聞いてみたいなって思って（笑）。

MAKO：私、実は釜山に家族旅行で行ったことあって。釜山タワーがあるんですけど、そこから見る景色がめっちゃいい！ 住宅街が見えるんですけど、それがすごくカラフルなんですよ！ なので、ぜひ行ってみてください！ オススメです！

リスナー：行ってみます！

MAYA：私たちが前に釜山に行ったときにロープウェイ乗らなかった？

RIO：乗った！

リスナー：見ました～！

MAYA：まさか、メイキング映像を見てくださいましたね？

RIO：そのときに屋台で食べたトッポギ……？ 日本語で水トッポギって言うのかな？ 調べたらすぐ出てくると思うんだけど、普段のトッポギよりも白くて太いお餅の串刺しになったトッポギがあって、出汁がしみ込んでてすごくおいしくて。それをどうしてももう1回食べたいっていう気持ちがあって、釜山に行きたいっていうのもあるので、ぜひ有名な屋台があるみたいだから、それも食べてほしいな。

リスナー：屋台行ってみます！

MAKO：あとカルグクス（※麺料理）？ 大きなお皿で来るんですけど、メンバーと一緒に分けて食べたりして、すごく写真も映えますし、ぜひ食べてもらいたいです！

リスナー：おいしそうなので、絶対に食べます！

RIO：ちなみに韓国語は喋れますか？ カルグクスとか、トッポギを理解してそうな感じなので（笑）。

リスナー：韓国語は喋れないんですけど、大学1年生のときに履修していたので、超簡単な単語ぐらいだったら分かります！

MAKO：すごいですね！

MAYA：最高に楽しい韓国旅行にしてきてください！

リスナー：ありがとうございます！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info