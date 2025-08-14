大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは13日（日本時間14日）、ロサンゼルス・エンゼルスに敗北を喫して5連敗となり、サンディエゴ・パドレスに首位の座を譲ることとなった。厳しい状況の中、デーブ・ロバーツ監督はチームを鼓舞している。米メディア『モーターサイクル・スポーツ』のサム・スコット記者が言及した。

長らくナ・リーグ西地区首位を維持してきたドジャースだが、夏場の失速でその座は危うくなった。直近では勝率5割を下回る成績が続き、攻撃陣はかつての破壊力を欠き、投手陣も安定感を失っている。

そこでロバーツ監督は「今からが新シーズンだ。順位表を見ればわかる。もっと良い野球をし、試合に勝つ方法を見つけなければならない」と語った。ドジャースが支配的な地位を取り戻すには、チーム全体の努力が必要だ。

厳しい立場に置かれたドジャースについて、スコット氏は「プレーオフ争いが激化する中、ドジャースには無駄に過ごす時間はない。ロバーツ監督の言葉はロッカールームに響き渡り、選手たちにパフォーマンスの向上と、その才能を反映したプレーを迫っている。まだ決着はついていないが、逆転は十分に可能だろう」と言及した。

