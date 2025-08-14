ベントレー、モントレー・カー・ウィークでブランドの過去・現在・未来を立体的に展開

2025年8月、ベントレーモーターズは米カリフォルニアで開催されるモントレー・カー・ウィークに参加し、ブランドの根幹を成す三つの時間軸──過去、現在、未来──を象徴する車両群を披露すると発表した。展示、試乗、共創という複層的なアプローチで、ベントレーという名の哲学を立ち上らせる。

会期中、「ザ・クエイル：モータースポーツ・ギャザリング」の会場に姿を見せるのは、第4世代へと進化を遂げたコンチネンタル GT／GTCとフライングスパー。いずれもコアモデルとアズール仕様が揃い、新型ベンテイガ スピードやバトゥール コンバーチブルとともに、米国では初披露となる。とりわけ目を引くのが、コンチネンタル GT スピードに採用された新たなオンブレ塗装だ。車体前端から後端へと、2色がとろけるように移ろう様は、光のグラデーションをそのまま閉じ込めたかのよう。ビスポーク部門「マリナー」によるパーソナル・コミッショニングを通じて選択可能というのも、同ブランドならではの特権だろう。

ベントレーが未来のラグジュアリーをどう構想しているか。その答えが「EXP 15」である。世界初の一般公開は、8月17日にペブルビーチ・コンクール・デレガンス内のコンセプトローン。5メートル超のロングボディに、直立型のグリル、引き締まったキャビン、そして悠然と伸びるボンネット──その造形は、1930年製「スピード・シックス・ガーニー・ナッティング・スポーツマン・クーペ（通称”ブルートレイン”）」を現代に蘇らせたような存在感を放つ。イベント期間中、このEXP 15は「ホーム・オブ・ベントレー」にも登場予定。クルーから届けられた最新モデルの展示のほか、クラフツマンシップを五感で体感できるコンテンツ、デザイナーと理想の一台を共創できる空間も用意されている。

展示のみならず、試乗の機会も設けられるのがベントレーらしい懐の深さ。第4世代のコンチネンタル GT アズールには、4.0リッターV8エンジンと高出力モーターを組み合わせた新開発の「ハイパフォーマンス ハイブリッド」が搭載されており、680PSの最大出力、930Nmのトルクを誇る。パフォーマンスと快適性、持続可能性──その三位一体を具現化したパワートレインである。もちろん、スピード仕様やマリナー仕様もラインアップされており、訪問者はそれぞれの美意識やライフスタイルに呼応するモデルを選び取ることができる。

クラフトとアートの融合を象徴する存在として、ボナムズ・オークションにはベントレー製のサーフボードが出品される。木工部門で使用されるコア材を活かし、世界に一つだけの仕様で仕上げられたもの。収益は、障がいのある人々にも開かれたサーフィンスクール「SurfabilityUK」に全額寄付され、彼らの海への挑戦と、世界レベルの大会出場を後押しする。

マリナーの提案力は、ビジュアルだけにとどまらない。「パーソナル コミッショニング ガイド」には、デザインチームが厳選した仕様の組み合わせ例「デザイナー サジェスチョン」が掲載され、無限の選択肢を前にしたオーナーの創造性を軽やかに誘う。専任コンサルタントとリテールスペシャリストのサポートのもと、自身の美学を投影した唯一無二の一台が誕生する。

そして、ブランドの歴史を物語る車両として登場するのが、ベントレー・ヘリテージ・コレクションの1939年製「マークV コーニッシュ」である。空力研究の初期成果として設計されたこのモデルは、戦争によってオリジナルボディが破壊され、シャシーも長らく所在不明となっていた。しかし、約四半世紀前にシャシーが発見され、当時の図面と部品を基にした再現プロジェクトが発足。2018年にベントレー社が正式に引き継ぎ、ブランド創業100周年の節目である2019年に完成を迎えた。ナンバープレート「GRA270」も復活し、今回は英国・フランス以外では初の展示となる。8月14日の「ツール・デレガンス」を経て、17日にはペブルビーチ・コンクール・デレガンス本会場へと登場予定だ。

時を越えて、技術と意匠、精神性までもが凝縮されたラインアップ。ベントレーがモントレーにもたらすのは、単なる展示車両ではない。クラフツマンシップ、パフォーマンス、ビスポーク、ヘリテージ、そして未来像──五つの軸が織りなす、ラグジュアリーの総合芸術である。