福岡ソフトバンクホークス・今宮健太が2軍戦でタイムリー！常勝ホークス戦…

プロ野球ファーム 最新情報（最新ニュース）

福岡ソフトバンクホークスの今宮健太は14日、タマホームスタジアム筑後で行われたくふうハヤテベンチャーズ静岡との二軍戦に「1番・DH」でスタメン出場。



2-1とソフトバンクが1点リードして迎えた5回。くふうハヤテの先発は、2020年育成ドラフト1巡目指名でソフトバンクに入団した経歴を持つ佐藤宏樹。







1死一塁で、右打席に1番の今宮が入る。ここで一塁走者のイヒネイツアが盗塁を決め、1死二塁という局面に。



フルカウントからの6球目、外角の143キロストレートを今宮が素直にはじき返すと、打球は強いゴロとなって投手横を抜け、タイムリー中前打となった。



勝負どころで結果を出す流石のバッティングを見せ、ケガからの一軍復帰が目前に迫りつつあることを印象付けた。



試合は8－1でソフトバンクがくふうハヤテを降している。











【動画】百戦錬磨の仕事人、今宮健太のタイムリーヒットがこれだ！













塁上では笑顔も



一軍復帰は、もうまもなく

今宮健太 きっちりタイムリーヒット



⚾プロ野球 ファーム(2025/8/14)

🆚ソフトバンク×くふうハヤテ

【関連記事】【了】